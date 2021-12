Halo Infinite : date de sortie Xbox, prix et bandes-annonces

Halo Infinite est enfin sur le point de faire son arrivée sur le marché. 343 Industries n’a pas eu la vie facile jusqu’à présent. Au début, nous l’attendions comme compagnon de luxe pour le lancement de la Xbox Series X | S, la nouvelle génération de Redmond. Cependant, les problèmes liés à sa présentation en 2020 lui ont fait retarder sa commercialisation d’un peu plus d’un an. On vous dit ce qu’il faut savoir pour ne rien rater.

Quand Halo Infinite sortira-t-il ?

Il faut savoir que l’offre Halo Infinite se divise en deux belles expériences : campagne et multijoueur. Les deux arriveront officiellement le 8 décembre sur Xbox Series X | S, Xbox One et PC. Cependant, la version bêta multijoueur est actuellement disponible, qui comprend tout le contenu qui sera disponible dès le jour du lancement. Les progrès que vous y ferez seront liés à votre profil afin que vous ne perdiez rien, y compris les achats que vous avez effectués.

Quel est le prix de Halo Infinite ?

Cette division des expériences a un plein impact sur le prix. Le multijoueur Halo Infinite sera gratuit, c’est-à-dire en accès gratuit mais avec monétisation à l’intérieur. Si vous voulez profiter du nouveau chapitre du Master Chief, vous devez acheter la campagne, qui sera mise en vente à partir de 69,99 euros. Il gardera le prix dans les formats physiques et numériques. En France, il n’y aura pas d’éditions spéciales d’aucune sorte, à l’exception de la variante Steelbook de l’édition standard physique. Pour le même prix, vous recevrez une boîte en métal avec des motifs Halo Infinite.

La campagne sera ajoutée le même jour au catalogue Xbox Game Pass dans tous les modes. Si vous êtes membre, vous pouvez jouer sans restriction de contenu d’aucune sorte. Les progrès que vous faites seront enregistrés dans votre profil au cas où vous vous désabonnerez. Trouvez plus d’informations sur ce lien.