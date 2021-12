Battlefield 2042 Update 3 – Modifications, améliorations et plus

Battlefield 2042 reçoit sa plus grande mise à jour à ce jour. Ce troisième patch ajoute une multitude de correctifs et d’améliorations à tous points de vue. Il est désormais disponible en téléchargement sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC. Nous vous disons quels sont les plus importants.

Battlefield 2042 Patch 3 : Faits marquants

« Avec cette mise à jour, nous corrigeons plus de bugs et de zones de retour que nous avons observés lors de vos parties depuis le 12 novembre », commence EA DICE. « Cela signifie que vous pouvez vous attendre à de nombreuses corrections, à des changements d’équilibre et à des améliorations de la qualité de vie. Enfin, nous avons commencé la pré-saison avec de nouvelles choses que vous pouvez voir ».

Parmi les nouveautés, se distingue l’incorporation de défis hebdomadaires, qui peuvent être vus depuis le menu principal. Grâce à eux, vous recevrez une expérience supplémentaire à ajouter à votre montant global. L’interface de personnalisation des équipements par menu et ingame sera améliorée pour effectuer moins d’actions en atteignant l’option souhaitée. Des modifications ont également été ajoutées à l’identification des compagnons et des ennemis, telles que de nouveaux indicateurs, signaux et plus encore.

Vous pouvez vous attendre à plus de 150 correctifs pour des problèmes individuels. D’EA DICE, ils révèlent que nous pouvons nous attendre à au moins un nouveau patch de plus au début du mois de décembre. Il se concentrera sur les soldes et les corrections « qui contribuent à améliorer l’expérience ».

Nous vous laissons avec quelques points individuels :

Correction d’un problème lié à la vitesse et à la trajectoire lors de la réapparition dans un avion.

Champ visuel correct appliqué après la séquence d’insertion.

Correction d’un problème d’éclairage dans la salle des serveurs Kaleidoscope.

Amélioration des écrans de collection, les rendant plus faciles à utiliser et plus propres pour réduire le nombre d’interactions dont vous avez besoin lors de la construction de votre équipement.

Amélioration de la fluidité lors du signalement d’un joueur.

Le marqueur en jeu est désormais correctement mis à l’échelle pour s’adapter aux cadres à l’écran.

Correction des effets visuels pendant la fin de l’écran rond.

Rangs et journal d’expérience améliorés.

