Dead by Daylight est gratuit sur Epic Games Store et ce n’est pas le seul

La chasse dans The Hunting: Call of the Wild cède la place à un autre type de chasse, celui qui met en scène un tueur en série contre ses victimes. Epic Games Store offre Dead by Daylight, un jeu qui s’inspire de films d’horreur slasher pour capturer un gameplay asymétrique de type multijoueur. Le magasin n’est pas satisfait d’un et donne également tandis que True Learn [], vous pouvez donc ajouter ces titres à la bibliothèque de manière permanente.

Comme toujours, vous aurez la possibilité de les échanger tout au long de cette semaine, jusqu’au jeudi 9 décembre prochain à 17h00 (CEST). Ce sera alors lorsqu’ils seront remplacés par les jeux suivants, ni plus ni moins que Godfall : Challenger Edition (le endgame) et Prison Architect.

Dead by Daylight rassemble cinq joueurs au total, quatre victimes et un autre qui incarne le meurtrier. L’objectif de chacune des parties est très clair : alors que les premiers doivent fuir terrorisés et éviter d’être frappés par la mort, le meurtrier va fouiller les scénarios avec l’intention de tuer tout ce qui bouge autour de lui.

Un autre ton a Alors que True Learn [], un jeu de simulation et de réflexion qui aborde des sujets très particuliers : l’apprentissage automatique, les réseaux de neurones, le big data et l’intelligence artificielle. Bref, apprenez à comprendre votre chat. Presque rien!

Comment les télécharger sur PC