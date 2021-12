Affaire Activision : six États américains font pression sur Activision Blizzard pour des affaires de harcèlement

La pression sur Activision Blizzard monte. La Californie, le Massachusetts, l’Illinois, l’Oregon, le Delaware et le Nevada, tous des États américains, ont demandé à l’entreprise d’accélérer ses plans et d’apporter des changements importants à sa culture d’entreprise. Ce mouvement intervient quelques semaines après que Bobby Kotick lui-même, PDG de la société, a été identifié comme l’un des présumés impliqués dans les affaires d’abus sexuels et de harcèlement au travail.

Activision Blizzard, qui a été dénoncé et fait l’objet d’une enquête par le gouvernement, voit un autre nouveau front s’ouvrir à l’horizon, car les trésoriers de l’État n’ont pas peur d’utiliser des millions de dollars d’investissements, ce qui peut entraîner des changements au niveau de l’entreprise. Selon Axios, le 23 novembre, ils ont envoyé la première carte et ont demandé au conseil d’administration de se réunir pour discuter de leur réponse « aux défis et aux risques d’investissement » auxquels ils sont confrontés.

Un mouvement qui cherche des changements profonds

Les trésoriers ont déclaré qu’ils envisageraient de voter contre la réélection de certains membres actuels du conseil d’administration d’Activision Blizzard. En outre, le groupe d’actionnaires SOC a déclaré que Bobby Kotick devrait démissionner, tout en menaçant de voter contre les administrateurs lors de la prochaine réunion des investisseurs.

« Nous pensons qu’il doit y avoir un changement profond dans l’entreprise », a déclaré Michael Frerichs à Axios, trésorier de l’Illinois. « Nous craignons que le PDG et le conseil d’administration actuels ne possèdent pas les compétences ou la conviction nécessaires pour mettre en œuvre ces changements profonds qui sont nécessaires pour transformer leur culture, pour restaurer la confiance des employés, des actionnaires et des partenaires. »

Frerichs a qualifié tout cela de punition pour des erreurs passées. « Mais nous sommes des investisseurs à long terme, et nous voulons que ces risques qui ont causé la punition soient éradiqués afin qu’ils ne se reproduisent plus. » Selon ses dires, réparer les victimes précédentes ne suffit pas. « Si vous continuez à influencer la culture qui créera de nouvelles victimes à l’avenir, vous exposerez davantage votre entreprise à des risques.

Deborah Goldberg, trésorière du Massachusetts, a rappelé qu’ils attendaient que la société mène une enquête. « Une vraie enquête avec un enquêteur extérieur. Eh bien, c’était quand ? Il y a deux semaines, quand ils ont dit qu’ils soutenaient leur PDG ?

Parce que les États investissent, ils ont la capacité de faire pression sur les entreprises. Goldberg elle-même a assuré qu’elle utiliserait ces tactiques pour promouvoir les meilleures pratiques au sein des entreprises.

Origine | Axes