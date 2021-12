The Matrix: où voir la trilogie originale avant les résurrections de Matrix

Dans votre main est la décision de prendre la pilule rouge ou bleue, de vivre dans un monde irréel ou de connaître la vérité. Si vous avalez la pilule bleue, le bandeau tombera de vos yeux et vous pourrez revivre toutes les histoires de l’univers de Matrix. La saga des sœurs Wachowski est de retour avec The Matrix Resurrections, un nouveau long métrage qui poursuivra les histoires de Neo et compagnie. Ceux qui veulent rafraîchir les films originaux peuvent se demander dans quels services ils peuvent les voir : nous le résolvons dans les lignes suivantes.

Où pouvez-vous diffuser la trilogie Matrix ?

L’option d’acheter les éditions DVD et Blu-Ray est toujours là, mais si vous voulez les voir sans disques entre les deux, vous avez la possibilité de les acheter numériquement ou via diverses plateformes de VOD. The Matrix, The Matrix Reloaded et The Matrix Revolutions font partie des catalogues HBO Max et Movistar Plus. Selon l’application de la société Telefónica, ces contenus peuvent être appréciés sur sa plate-forme jusqu’au 31 décembre. Quant à Animatrix, le produit d’animation, il n’est disponible qu’à l’achat numérique.

Profitant du grand événement qu’est le début d’un nouveau film de la saga de science-fiction, certains cinémas espagnols auront The Matrix sur le panneau d’affichage à partir du vendredi 3 décembre. Depuis 1999, plus de vingt ans se sont écoulés, alors comme dans le cas de Harry Potter et la pierre philosophale, c’est un moment parfait pour se replonger dans ces aventures d’antan.

The Matrix Resurrections ouvrira le 22 décembre dans les salles. De plus, aux États-Unis et en Amérique latine, les téléspectateurs pourront également profiter du film sur HBO Max. La production, réalisée et écrite par Lana Wachowski, récupère Keanu Reeves en Neo, ainsi que Carrie-Anne Moss en Trinity.