George RR Martin a commencé à « s’inquiéter » de Game of Thrones après sa saison 5

Il ne fait aucun doute que Game of Thrones était peut-être trop hâtif avec la conclusion de son histoire télévisée basée sur les romans de A Song of Ice and Fire de George RR Martin, avec un dernier tronçon de la série très critiqué par les fans. Soit à cause de l’intention de ses créateurs de changer de décor, soit parce que l’intrigue télévisée a dépassé les livres, pariant sur un dénouement totalement original. Quoi qu’il en soit, il semble que George RR Martin se soit senti déçu par la direction de la série, surtout après la saison 5, moment auquel l’écrivain a commencé à « s’inquiéter ».

La série s’est éloignée de la feuille de route de l’écrivain

Ceci est rassemblé dans le livre récemment publié Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers, un recueil d’entretiens avec des personnes liées à la série Game of Thrones et à la chaîne elle-même. Et c’est que la série a atteint le rythme des romans dans la saison 5 et a été contrainte de continuer avec sa propre intrigue avec une fin dont George RR Martin ignore complètement.

À tel point que George RR Martin a été déçu et frustré lorsque la série a commencé à suivre son propre chemin; l’auteur a estimé que sa feuille de route pour poursuivre l’histoire n’était pas suivie. « George aime Dan et Dave, mais après la saison 5, il a commencé à s’inquiéter du chemin qu’ils prenaient, car George sait où va l’histoire. Il a commencé à dire : « Vous ne suivez pas ma feuille de route. Les cinq premières saisons sont restées fidèles à la feuille de route de George. Ensuite, ils sont sortis de la feuille de route de George », explique le représentant de Martin.

Tout cela en maintenant le respect et l’admiration pour les showrunners et créateurs des séries David Benioff et DB Weiss de George RR Martin. Pour le moment, l’issue des romans originaux reste un mystère.

Origine | Jeux Radar