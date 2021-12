The Game Awards 2021 : « Plus de la moitié de l’émission sera consacrée à de nouvelles annonces »

Le temps des récompenses est aussi le temps des annonces. Les Game Awards 2021 reviennent avec leur format face à face, bien que comme d’habitude, ils seront diffusés dans le monde entier via les chaînes de streaming officielles. Geoff Keighley, organisateur de l’événement, a dévoilé quelques clés de l’émission sur le podcast Inside The Game Awards. « Plus de la moitié de l’émission sera consacrée aux annonces de nouveaux jeux », a déclaré Keighley (transcription de modiz / Reddit).

« Le catalogue de cette année sera plutôt bon. Je pense que nous avons une tonne de jeux pour 2023 et au-delà qui seront annoncés. » Keighley souligne que cette année, il y aura de grands matchs, car la pandémie de coronavirus a ralenti les horaires. En fait, il y avait des productions qui auraient pu être révélées à la TGA de l’année dernière. De plus, ils offriront également des mises à jour sur certains titres annoncés précédemment, qui seront affichés dans un nouveau gameplay.

Jeux de nouvelle génération, bandes-annonces CGI, orchestre…

Le journaliste, showman et organisateur des Game Awards a également parlé des jeux vidéo de nouvelle génération, de la façon dont les nouvelles consoles n’ont pas encore profité du matériel et de la façon dont les futurs titres le seront. Un autre titre qu’il a fait est que certaines bandes-annonces initiales sont « des surprises qui enthousiasmeront les gens ».

L’absence de certains jeux est inévitable, même si Geoff Keighley profite de son expérience de producteur et assure que « tant que vous avez deux ou trois bonnes choses, Internet vous pardonne ». Il est surpris par le nombre de vidéos CGI qui sont encore présentées aujourd’hui et affirme que cette année, il y en aura un nombre similaire à celui d’avant. Il promet que l’orchestre interprétera sa musique en même temps que certaines annonces.

Les Game Awards 2021 auront lieu le 9 décembre (déjà le 10 décembre en Espagne) à 1h00 CET.

Origine | Reddit