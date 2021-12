Game of Thrones : George RR Martin a plaidé avec HBO pendant 10 saisons avec 100 épisodes

Game of Thrones, la célèbre adaptation en série des romans A Song of Ice and Fire de l’écrivain George RR Martin, a eu un grand impact sur les productions télévisées avec sa première et les saisons suivantes qui ont augmenté à la fois en budget et en spectaculaire. Bien que les dernières saisons, en particulier sa huitième et dernière, aient été critiquées pour sa conclusion accélérée, ce dont son auteur original, George RR Martin, était conscient. A tel point qu’à travers la publication récente d’un livre intitulé Tinderbox : HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers avec des centaines d’interviews de personnes liées au réseau de télévision et à son environnement, on sait que l’auteur des romans lui-même aurait supplié HBO faire 10 saisons.

« Il y a assez de matière » pour 10 saisons

Ainsi, et à travers plusieurs entretiens avec George RR Martin lui-même, son agent Paul Haas et l’ancien PDG de HBO, Richard Pleper, on sait que le romancier se serait rendu à New York expressément pour supplier le PDG de la chaîne de développer 10 saisons avec un total de 100 épisodes, car « il y a assez de matériel » pour cela.

C’est ainsi que raconte l’agent de l’auteur Paul Haas : « George s’est envolé pour New York pour manger avec Pleper pour le supplier de faire 10 saisons de 10 épisodes parce qu’il y avait assez de matériel pour cela, et lui dire que ce serait une expérience plus satisfaisante et divertissante. vivre. »

Et apparemment, HBO était en mesure de produire plus de saisons de Game of Thrones, bien que les showrunners de la série, David Benioff et DB Weiss, aient d’autres projets. À tel point que tous deux voulaient tourner la page après tant d’années consacrées à cette adaptation et voulaient s’attaquer à de nouveaux projets, ce qui a amené la série à diriger son dernier tronçon à un rythme moins tranquille que prévu.

Origine | Indiewire