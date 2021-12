Jeux gratuits de décembre sur PS Plus, Xbox Gold, Prime Gaming et Stadia Pro

Nous arrivons au dernier mois de l’année, décembre 2021. Après une année pleine de belles sorties, de retards et de surprises, les principaux programmes d’abonnement de jeux vidéo ont dévoilé leur rotation de contenu avec des jeux gratuits pour le dernier mois de la saison, où l’on retrouve des noms de poids comme The Escapists 2, LEGO DC Super Villains, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, Wreckfest et Football Manager 2021, parmi beaucoup d’autres. Nous vous expliquerons ci-dessous comment vous en procurer.

Comme les mois précédents, il est temps de récupérer tous les jeux gratuits proposés dans les programmes d’abonnement de PS4, Xbox One, Twitch et Google Stadia en décembre 2021 ; une autre façon de faire référence à PS Plus, Xbox Gold, Prime Gaming et Stadia Pro.

Il ne faut pas oublier que chez Netcost-Security, nous avons plusieurs articles mis à jour avec les meilleurs jeux vidéo gratuits pour PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch de 2021.

Jeux PS Plus gratuits en décembre 2021

Sony a confirmé les titres qu’il inclura dans l’abonnement PS Plus en ce froid mois de décembre : Godfall : Challenger Edition (PS4 et PS5), Mortal Shell (PS4) et LEGO DC Super Villains (PS4). Aussi, il faut ajouter les trois jeux PlayStation VR proposés en novembre dernier : The Persistence, The Walking Dead Saints & Sinners et Until You Fall.

Godfall: Challenger Edition (PS4 et PS5) – 7 décembre 2021 – 2 janvier 2022

Mortal Shell (PS4) – 7 décembre 2021 – 2 janvier 2022

LEGO DC Super Villains (PS4) – 7 décembre 2021 – 2 janvier 2022

La Persistance (PS VR) – 7 décembre 2021 – 2 janvier 2022

The Walking Dead Saints & Sinners (PS VR) – 7 décembre 2021 – 2 janvier 2022

Jusqu’à ce que tu tombes (PS VR) – 7 décembre 2021 – 2 janvier 2022

Il convient de noter que Godfall n’inclut pas le jeu complet, mais uniquement les modes de fin de partie. De cette façon, nous ne pourrons pas jouer à la campagne du jeu à moins d’acheter le titre séparément.

Nous ajoutons également l’autre bonus supplémentaire pour les joueurs PlayStation, exclusivement pour les utilisateurs de PS5 : la PS Plus Collection (PS Plus Collection), une bibliothèque de 20 titres déterminants du catalogue PlayStation 4. Nous trouvons des œuvres de sociétés propriétaires et tierces : Bloodborne, God of War, The Last of Us Remastered, Monster Hunter World, Persona 5, Fallout 4, Final Fantasy XV Royal Edition…

Jeux inclus dans la collection PS Plus

Des studios PlayStation

Transmis par le sang

Jours passés

Détroit : devenez humain

God of War

Infâme deuxième fils

Cliquet et cliquetis

Le dernier gardien

The Last of Us remasterisé

Jusqu’à l’aube

Uncharted 4: La fin d’un voleur

Jeux de tiers

Batman : le chevalier d’Arkham

Champ de bataille 1

Call of Duty: Black Ops III – Édition Zombies Chronicles

Crash Bandicoot N. Sane Trilogie

Fallout 4

Final Fantasy XV édition royale

Chasseur de monstres : monde

Combat mortel X

Personne 5

Resident Evil 7 : Biohazard

Prix ​​de l’abonnement PS Plus en 2021

Abonnement PS Plus 1 mois : 8,99 euros

Abonnement PS Plus 3 mois : 24,99 euros (8,33 euros/mois)

Abonnement PS Plus 12 mois : 59,99 euros (5,99 euros/mois)

Vous pouvez consulter tout le contenu de PS Plus en décembre 2021 ici.

Jeux gratuits Xbox Live Gold en décembre 2021

Xbox a également dévoilé tous les titres qui feront partie de la rotation mensuelle Xbox Live Gold au cours de ce mois de décembre, qui comme d’habitude auront des dates de disponibilité différentes selon le jeu. Cette fois, les élus sont The Escapists 2, Tropico 5 avec les contenus supplémentaires The Big Cheese et Hostile Takeover, Orcs Must Die ! et la planète de l’ombre incroyablement tordue.

Une fois que nous aurons terminé l’échange, tous les jeux resteront liés à la bibliothèque tant que nous serons inscrits au Xbox Live Gold ou au Xbox Game Pass Ultimate, qui inclut également XLG.

The Escapists 2 – Disponible du 1er au 31 décembre sur Xbox Series X | S et Xbox One

Tropico 5 : avant-dernière édition – Disponible du 16 décembre au 15 janvier sur Xbox Series X | S et Xbox One

Les orcs doivent mourir ! – Disponible du 1er au 15 décembre sur Xbox Series X | S, Xbox One et Xbox 360

Insanely Twisted Shadow Planet – Disponible du 16 au 31 décembre sur Xbox Series X | S, Xbox One et Xbox 360

Enfin, nous rappelons que jusqu’au 15 décembre prochain, nous pouvons également réclamer dans notre compte Kingdom Two Crowns.

Vous pouvez consulter tout le contenu Xbox Live Gold en décembre 2021 ici.

Jeux de jeu Amazon Prime gratuits en décembre 2021

Prime Gaming arrive très renforcé pour le dernier mois de l’année. La modalité d’abonnement aux jeux vidéo d’Amazon pour PC a opté pour une sélection de 9 titres totalement gratuits si nous sommes abonnés à Amazon Prime —qui comprend des jeux informatiques gratuits tous les mois ainsi que du butin de différents titres— : Need for Speed ​​​​Hot Pursuit Remastered, Football Manager 2021, Journey to the Savage Planet, Frostpunk, Morkredd, Spellcaster University, Youtubers Life, Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse et Tales of Monkey Island Complete Pack. Tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur Réclamer dans la section Jeux vidéo Prime Gaming ; certains nous donneront une clé et d’autres seront ajoutés dans la bibliothèque.

Need for Speed ​​​​Hot Pursuit Remastered – Jusqu’au 31 décembre 2021

Football Manager 2021 – Jusqu’au 31 décembre 2021

Voyage sur la planète sauvage – Jusqu’au 3 janvier 2022

Frostpunk – Jusqu’au 3 janvier 2022

Morkredd – Jusqu’au 3 janvier 2022

Spellcaster University – Jusqu’au 3 janvier 2022

Youtubers Life – Jusqu’au 3 janvier 2022

Stubbs the Zombie dans Rebel Without a Pulse – Jusqu’au 3 janvier 2022

Pack complet Tales of Monkey Island – Jusqu’au 3 janvier 2022

Comme nous l’avons dit précédemment, à tout cela, nous devons ajouter du butin dans le jeu, une fois de plus, nous pouvons trouver des packages de contenu supplémentaires gratuits pour des titres tels que League of Legends, Legends of Runeterra, VALORANT, Apex Legends, New World, Call of Duty ; Warzone, Fall Guys, Grand Theft Auto: Online, Dauntless, FIFA 22 ou Rainbow Six: Siege, entre autres.

Vous pouvez consulter tout le contenu de Prime Gaming en décembre 2021 ici.

Jeux Google Stadia Pro gratuits en décembre 2021

Google continue d’ajouter de nouveaux jeux à Stadia Pro chaque mois. Le service d’abonnement aux jeux vidéo en streaming de Google a dévoilé la liste complète des titres qu’il proposera sans frais supplémentaires à l’abonnement en décembre 2021. Comme toujours, rien n’est à télécharger : on choisit le jeu et, après un court upload, on peut commencez à jouer sur une multitude d’appareils.

TRANSFORMERS: BATTLEGROUNDS – Disponible le 1er décembre

Wreckfest – Disponible à partir du 1er décembre

Détruire tous les humains – Disponible le 1er décembre

The Falconeer: Warrior Edition – Disponible le 1er décembre

Forclos – Disponible à partir du 1er décembre

Jusqu’à la fin – Disponible à partir du 10 décembre

Au total, comme le souligne 9to5Google, la liste complète des jeux Google Stadia Pro s’élève à un total de 45 jeux vidéo :

MotoGP20, Wave Break, PGA TOUR 2K21, HITMAN – The Complete First Season, République, Cake Bash, Little Big Workshop, Figment, Destroy All Humans !, Cthulhu Saves Christmas, Journey to the Savage Planet, Epistory – Typing Chronicles, Crayta: Premium Edition, PixelJunk Raiders, AVICII Invector, Il est venu de l’espace et a mangé notre cerveau, Terraria, DIRT 5, Killer Queen Black, Trine 4: The Nightmare Prince, Kemono Heroes, Ys VIII: Lacrimosa of DANA, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III, The Darkside Detective, FLOOR KIDS, Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager, Street Power Football, Hundred Days – Winemaking Simulator, Blue Fire, Moonlighter, Control Ultimate Edition, GRIME, Foreclosed, PAW Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay, ARK: Survival Evolved, DreamWorks Spirit Lucky’s Big Adventure, Darksiders II Deathinitive Edition, Mafia III: Definitive Edition, Unto the End, The Falconeer: Warrior Edition, Hello Engineer, Saints Row IV: Re-Elected, Wavetale, TRANSFORMERS: BATTLEGR OUNDS et Wreckfest.