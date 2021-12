Wartales: Tactical Survival Rpg Maintenant Disponible Sur Steam Early Access

Wartales, le jeu vidéo RPG tactique en monde ouvert tant attendu axé sur la survie, est désormais disponible sur Steam en accès anticipé. Cela a été annoncé par les responsables de Shiro Games et Shiro Unlimited, partageant de nouveaux détails sur un titre qui nous emmène dans une sombre ère médiévale dans laquelle nous devons nous battre et survivre pour raconter notre propre histoire. Wartales peut déjà être acheté au format d’accès anticipé pour 34,99 euros, bien que jusqu’au 8 décembre, il bénéficie d’une remise de 10%, restant pour 31,49 euros.

Wartales – explorer, prospérer et progresser

Wartales est un RPG tactique en monde ouvert dans lequel les joueurs dirigent un groupe d’explorateurs pour atteindre leurs objectifs, amasser des fortunes et se lancer dans des voyages périlleux. Le jeu est développé par Shiro Games, le studio indépendant français derrière Evoland, Darksburg et le blockbuster viking Northgard.

Chez Wartales, nous parcourons un monde hostile dans le but de gagner en notoriété, en richesse et en reconnaissance. Pour ce faire, nous devrons explorer des mines abandonnées, des camps déserts et d’autres lieux d’un vaste continent à partir desquels découvrir son histoire. Non sans combattre à tour de rôle, recruter de nouveaux compagnons et obtenir de belles récompenses, ainsi qu’améliorer ses compétences, son équipement et créer des camps.

« Cent ans se sont écoulés depuis que le monde a vu la chute du grand empire édorien aux mains d’un fléau sans précédent qui a frappé la nation. Au milieu de la confusion et de l’incertitude provoquées, le travail des mercenaires, le banditisme et les vols à travers le pays abondent, puisque l’honneur est depuis longtemps devenu une vertu presque oubliée », nous raconte son intrigue principale.

Wartales est maintenant disponible sur Steam en accès anticipé.

