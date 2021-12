GTA 4, plus réaliste que jamais avec ce mod : on dirait un remaster

Le monde du modding nous surprend encore une fois. Si déjà dans GTA V nous avons vu des mods capables de transformer le cinquième épisode de la saga Rockstar Games en un titre next gen, maintenant nous voyons qu’avec Grand Theft Auto IV il y a aussi des motifs d’étonnement. Le moddeur ‘orangebrains’ a publié une nouvelle version du baptisé Grand Theft Auto IV : Liberty Visual, qui nous offre la Liberty City la plus réaliste à ce jour.

Cela peut vous intéresser :

Voici Grand Theft Auto IV : Liberty Visual pour PC ; pur réalisme

L’aventure de Niko Bellic, initialement publiée en 2008, a connu une seconde jeunesse sur PC grâce à des mods comme ce Grand Theft Auto IV : Liberty Visual. Comme nous pouvons le voir dans la vidéo, nous sommes confrontés à une modification de l’accès anticipé, son développement n’est donc pas terminé et il s’améliorera au fil des mois.

Le projet nous montre une Liberty City avec des améliorations visuelles à tous les niveaux ; d’un graphisme remanié pour les textures et les actifs des personnages et des éléments de l’environnement aux véhicules, qui ont également été recréés pour améliorer leurs reflets, leur modélisation et leurs ombres. Ceux qui souhaitent essayer Grand Theft Auto IV: Liberty Visual devraient soutenir le créateur via Patreon.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, maintenant disponible ; lag dans la version physique

Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition est disponible dans le monde entier pour PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC au format numérique ; le titre sera mis en vente au format physique pour PlayStation et Xbox le 17 décembre ; Sur Nintendo Switch, il sera demandé jusqu’au début 2022. En attendant, Rockstar Games publiera des correctifs qui amélioreront l’expérience de jeu et corrigeront certains bugs signalés par la communauté.

Origine | DSOGaming