Pokémon GO : tous les Oeufs de 2, 5, 7, 10 et 12 km (décembre 2021)

Nous arrivons au dernier mois de l’année 2021 et nous le faisons avec un Pokémon GO prêt à finir en grand. La saison de l’héritage a déjà commencé et commencera avec de nouvelles missions de recherche, des événements temporaires thématiques comme le jour de l’encens et des rotations de contenu mensuelles. L’un d’eux est celui des Oeufs, protagonistes de cet article. Comme le veut la tradition dans Netcost-Security, le moment est venu de connaître tous les Pokémon que l’on peut obtenir en faisant éclore des ufs de 2, 5, 7, 10 et 12 km durant ce mois de décembre.

Alors qu’une nouvelle saison commence, des changements sont inévitables, y compris dans l’aventure synchro, qui accueille des créatures comme Noibat et Dedenne. Comme toujours, nous incluons tous les Pokémon disponibles au moment de la publication de cet article également dans les œufs de 7 km et les œufs étranges de 12 km. Et vous, laquelle n’avez-vous pas encore réussi à faire éclore ?

Avec astérisque

ces Pokémon qui peuvent apparaître sous une forme brillante/variocolor.

eggsufs de 2, 5, 7, 10 et 12 km dans Pokémon GO – Legacy Season

Récompenses 5K Adventure Sync : Shieldon *, Cranidos *, Skrelp, Clauncher, Frillish et Dedenne.

10km Adventure Sync Rewards : Riolu*, Noibat, Beldum*, Bagon*, Dratini* et Deino*.

eggsufs de 2 km dans Pokémon GO en décembre 2021

Police *

Poussin *

nageur *

Méditation *

Wailmer *

Swablu *

Barbache *

Bunnelby *

Fletchling *

Litleo

Spritzee

Swirlix

eggsufs de 5 km dans Pokémon GO en décembre 2021

Voir *

Onyx*

Azurill *

Bonheur *

Mucnhlax

Hippopotames *

Snover *

Chespin

Fennequin

Froakie

eggsufs de 7 km dans Pokémon GO en décembre 2021

Alola Géodude *

Ponyta de Galar *

Farfetch’d de Galar *

Alolan Grimer *

Alolan Sandshrew *

Stunfisk de Galar *

Alolan Miaouss *

Alolan Diglett *

Miaouss de Galar *

Alola Goupix *

Zigzagoon de Galar *

Galar Slowpoke

Darumaka de Galar

Oeufs de 10 km dans Pokémon GO en décembre 2021

Riolu *

Audino *

Timbure *

Darumaka *

Emolga

Klink *

Axw

Mienfoo

Volant *

Éperon

gluant

Noibat

Oeufs de 12 km dans Pokémon GO en décembre 2021

Vullaby

Larvitar *

Absolu *

Décharné

prêteur sur gage

Sandile

Skorupi *

Deino *

Pancham

Qwilfish *

