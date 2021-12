Snapdragon G3x : voici la nouvelle console portable puissante de Razer et Qualcomm

Qualcomm a présenté lors de l’événement Snapdragon Tech Summit une nouvelle plate-forme qui cherchera à donner un nouvel élan au monde des consoles portables basées sur le système d’exploitation Android. Snapdragon G3x est le nom de la nouvelle puce du géant asiatique, qui en association avec Razer a dévoilé le kit de développement de sa première console portable, sous le nom provisoire de Snapdragon G3x Handheld Developer Kit.

De manière générale, nous parlons d’une console portable basée sur Android, avec la particularité qu’elle montera le nouveau Snapdragon G3x, dont les détails techniques ont déjà été confirmés. Ce qui semble clair, c’est qu’il aura beaucoup de pouvoir pour être connu au sein de la nouvelle génération de puces Qualcomm conçues pour tirer le meilleur parti de l’expérience de jeu.

Tous les détails confirmés pour la console portable de Qualcomm et Razer

Lors de la conférence, à laquelle nos confrères de ComputerHoy ont pu assister, ils ont confirmé que la puce sera compatible avec les connexions 5G -ce qui est particulièrement important pour les jeux en streaming, comme le Xbox Cloud Gaming- et le Wi-Fi 6E, et comportera un Panneau OLED 120 Hz, résolution HDR et 1080p. S’agissant d’un écran de 6,65 pouces de diagonale en Full HD, il sera très difficile de différencier les pixels.

Et non, on ne renoncera pas à l’autonomie. 6000 mAh promettent plusieurs heures de jeu ininterrompu ; ajouté à la possibilité de le connecter à une station d’accueil pour obtenir des résolutions 4K sur un moniteur. Enfin, il convient de noter la connectivité à faible latence et les vibrations avancées.

Dans le châssis, nous trouverons deux joysticks, une croix, des boutons d’action, des déclencheurs, un port USB-C pour connecter des appareils de réalité mixte et un appareil photo de 5 mégapixels.

Étant une console portable, la première chose qui vient à l’esprit est le service Xbox Cloud Gaming, l’infrastructure de jeu en nuage de Microsoft basée sur des serveurs Xbox Series X avec une multitude de jeux Xbox Game Pass déjà disponibles. De la même manière, on aura la garantie de pouvoir profiter de la solution de Valve, Steam Remote Play, on aura donc une sorte d’ordinateur de poche ; avec une philosophie et un facteur de forme rappelant Steam Deck.

