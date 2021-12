Simu Liu (shang Chi) Confirme Sa Présence Aux Game Awards 2021

Simu Liu, un acteur chinois connu pour son récent rôle de Shang-Chi dans le film Shang-Chi et la légende des dix anneaux de l’univers cinématographique Marvel, sera présent aux Game Awards 2021. Le gala de récompenses le plus médiatique du l’année n’arrête pas de dévoiler certains de vos invités vedettes ; parmi eux sera l’un des acteurs de la mode asiatique en tant que présentateur.

Comme les années précédentes, l’événement dirigé par Geoff Keighley entrecoupera des publicités de jeux vidéo avec des cérémonies de remise de prix ; et ce sont ces dernières qui sont généralement délivrées par des personnalités reconnues du grand public. Soit ce sont des stars du monde du jeu vidéo ou de la musique, du cinéma et d’autres manifestations artistiques.

Aucun autre détail n’a été dévoilé, mais il est prévu que Simu Liu remette l’un des nombreux prix qui seront décernés lors du gala la semaine prochaine.

Les Game Awards : quand est-ce et quels jeux sont nominés pour GOTY

Le gala des Game Awards se tiendra à l’aube du jeudi 9 décembre au vendredi 10 décembre en Espagne ; spécifiquement à partir de 01h00 du matin déjà entré le vendredi. L’émission devrait durer environ quatre heures. Ce sera alors quand nous connaîtrons les gagnants de toutes les catégories de prix et nous arriverons aux annonces entre 40 et 50 préparées; de tous, il y aura au moins 10 premières mondiales et une annonce qui est en préparation depuis deux ans et demi.

Dans Netcost-Security, nous diffuserons le gala en direct ; y compris un affichage de nouvelles avec toutes les informations qui sont révélées dans ce rendez-vous désormais traditionnel chaque décembre. Les jeux nominés pour le jeu de l’année (GOTY) sont : Resident Evil Village, Psychonauts 2, Ratchet & Clank: A Dimension Apart, Metroid Dread, It Takes Two et Deathloop.

