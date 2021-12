Mise à jour 1.1.2 de Pokémon Diamant Brillant et Perle chatoyante : Toute l’actualité

Pokémon Shiny Diamond et Shimmering Pearl ont reçu la mise à jour 1.1.2 sur Nintendo Switch ce jeudi. Les joueurs de console hybrides qui possèdent l’une ou l’autre édition de ces remakes de la région de Sinnoh peuvent désormais mettre à jour le titre vers sa dernière version, qui intègre des correctifs et des correctifs aux problèmes qui empêchaient la progression dans l’aventure.

Quoi de neuf dans le patch 1.1.2 de Pokémon Shiny Diamond et Shimmering Pearl ?

Le patch 1.1.2 est le troisième à être publié depuis la première de Pokémon Shiny Diamond et Shimmering Pearl, cette fois axé sur la résolution de certains des problèmes signalés par la communauté concernant les progrès. Au cours de ces derniers jours, nous avons vu des joueurs qui pourraient altérer le déroulement marqué du voyage ; soit en évitant les gymnases, soit en se faisant piéger à certains moments dans certains scénarios. Apparemment, certains de ces problèmes sont déjà résolus :

Pokémon Diamant Brillant et Perle chatoyante

Correction de quelques problèmes qui empêchaient le jeu de progresser dans certaines circonstances.

Certains problèmes ont également été corrigés pour rendre le jeu plus agréable.

A défaut de connaître plus de détails, il faut s’attendre à ce que l’expérience de jeu soit désormais plus soignée, évitant ainsi ce type de barrière sous forme de bugs ou de pépins. Pour ceux qui achètent désormais Pokémon Shiny Diamond et Shimmering Pearl, il est fortement recommandé de mettre à jour le titre vers sa dernière version pour profiter de l’expérience la plus optimisée possible.

Comment mettre à niveau Pokémon Shiny Diamond et Shimmering Pearl

Pour mettre à jour l’un de vos jeux Nintendo Switch, connectez simplement la console à Internet ; retournez au menu HOME et cliquez sur le bouton (+) pour faire apparaître son menu. Maintenant, cliquez sur Mettre à jour. Dès que la mise à jour est installée, le dernier numéro de version apparaît sur l’écran titre.

Pokémon Shiny Diamond et Shimmering Pearl sont disponibles exclusivement pour Nintendo Switch dans des formats physiques et numériques. Nous vous rappelons que du 19 novembre au 21 février nous avons plusieurs cadeaux disponibles via le Cadeau Mystère : l’ Egguf de Manaphy et l’Ensemble Platine (vêtements). De plus, si nous avons une partie sauvegardée de Pokémon Épée et Bouclier ou Let’s Go, nous recevrons respectivement un Jirachi et un Mew à un certain moment de l’aventure (Aromaflor Town).

Origine | Pokémon (2)