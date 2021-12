Spider-Man : No Way Home bat des records avec les préventes ; attente maximale

L’anticipation pour Spider-Man : No Way Home est palpable dans l’air : c’est le film avec la plus forte prévente de billets pour la journée d’ouverture depuis Avengers : Endgame. Si ce lundi on apprenait que les préventes de billets aux Etats-Unis et au Royaume-Uni avaient fait s’effondrer le site officiel de nombreuses chaînes de cinéma, ce mercredi les fans espagnols ont respiré à l’aise en sachant que Sony Pictures n’appliquera finalement aucun délai à l’avant-première de le film, donc ce 16 décembre, nous pourrons connaître l’issue de la première trilogie de Peter Parker dans l’univers cinématographique Marvel.

Cela peut vous intéresser :

Spider-Man : No Way Home sortira en salles le 16 décembre

Selon les informations avancées par Deadline, Spider-Man : No Way Home a réussi à dépasser les préventes de billets de cinéma comme Black Widow ou Star Wars : The Rise of Skywalker, qui sont des mots majeurs. Toutes les prévisions indiquent un record au box-office pour tout film sorti en 2021 et, par conséquent, depuis le début de la pandémie également.

Nouvelle affiche pour Spider-Man : No Way Home | Photos Sony

Les autres sorties de Marvel Studios cette année ont connu des débuts modestes et pleins d’espoir compte tenu du contexte et des difficultés rencontrées au cours de la dernière année et demie pour sortir en salles. Shang-Chi et la légende des dix anneaux a réussi à accumuler 431 millions de dollars dans le monde, des chiffres qui sont sûrement loin de ce que le film Sony Pictures réalise à l’échelle mondiale en quelques semaines seulement. On parle d’un film avec le potentiel de dépasser facilement les 1 000 millions de dollars.

L’ouverture de The Rise of Skywalker dépassera-t-elle les 177 millions ?

Avec ces données, les prévisions pointent vers une ouverture comprise entre 135 et 185 millions de dollars uniquement aux Etats-Unis lors de son premier week-end. The Rise of Skywalker a clôturé son premier week-end avec 177 millions de dollars bruts.

Amy Pascal, productrice du film, a confirmé cette semaine qu’ils préparent déjà d’autres films Spider-Man dans l’univers cinématographique Marvel : ce ne sera pas le dernier. Après le troisième, ils envisagent déjà les trois suivants. De même, Marvel Studios travaille déjà sur une série animée qui racontera les origines de Peter Parker du MCU à ses débuts, vraisemblablement au moment où il est devenu Spider-Man: Spider-Man: Freshman Year.

Spider-Man : No Way Home sortira dans le monde entier uniquement en salles ce 16 décembre 2021. La prévente des billets a déjà commencé en Espagne.

Origine | Date limite