Fortnite : des indices suggèrent que le rocher / Dwayne Johnson est la fondation

Attentif, car les courbes arrivent. De nombreuses indications suggèrent que Dwayne Johnson, plus connu sous son alias The Rock, serait le personnage de The Foundation dans Fortnite. Nous vous donnons ici tous les détails sur ce caméo non encore confirmé lors de la saison 6 et qu’il pourrait arriver dans la saison 8 du Battle Pass de Fortnite Chapitre 2 :

The Rock est-il la fondation à Fortnite ? Tout ce que nous savons

La saison 6 du Battle Pass Fortnite Chapter 2 a commencé le mardi 16 mars 2021. À la fois dans la bande-annonce narrative du début de la saison, comme lors de l’événement Zero Point Crisis, et dans la bande-annonce Battle Pass, Nous avons pu voir The Foundation, un personnage nouveau et mystérieux qui serait le leader de The Seven.

La Fondation est apparue pour la première fois dans la bande-annonce narrative de la saison 6 de Fortnite. C’est le personnage à droite

Le même jour, Dwayne Johnson a posté ce qui suit sur son Instagram, intitulé « The Foundation »:

Le 26 novembre 2020, sur le réseau social Twitter, l’utilisateur @BrandonDavisBD a posté une image d’un ballon The Rock, accompagnée du texte « Pourquoi le ballon de The Rock ressemble-t-il à un skin Fortnite ? »; l’utilisateur @JoshErenberg a répondu « ne leur donnez pas d’idées », ce à quoi Johnson a répondu à ce dernier « je suis en avance sur toi« .

Ce fil de tweets serait le premier exemple de la possibilité que The Rock atteigne Fortnite

Les utilisateurs de Reddit ont également signalé que la forme de l’armure de la Fondation correspond aux tatouages ​​​​que Dwayne Johnson a sur une partie de sa poitrine et un de ses bras :

Les tatouages ​​du Rock correspondent à une partie de l’armure de la Fondation

Un autre aspect plus incriminant se trouve dans les fichiers du jeu eux-mêmes. Les actifs liés à le skin de la Fondation portent le nom de code « TurtleNeck ».

Les fichiers relatifs à la Fondation au sein de Fortnite portent le nom de code « TurtleNeck »

Le Rocher dans sa jeunesse portait ce vêtement :

Cette image montre The Rock dans les années 90 ; Je portais des pulls à col roulé

Encore une fois, pour en revenir au datamining, les fichiers vocaux de The Foundation se trouvent dans un dossier appelé « DJ », les initiales de Dwayne Johnson :

Les fichiers vocaux de la Fondation dans Fortnite se trouvent dans un dossier appelé « DJ », les initiales de Dwayne Johnson

Cependant, l’indice le plus solide pour nous à ce jour est le fait que Jordi Boixaderas, la voix régulière de Dwayne Johnson dans des sagas telles que Jumanji ou Fast & Furious, est celui qui a donné la voix à The Foundation dans Fortnite en Français d’Espagne. Sa voix est déformée avec un filtre, oui :

On ne sait toujours pas comment Dwayne Johnson interviendrait dans Fortnite, au-delà, en théorie, d’avoir prêté sa voix à ce personnage. Nous développerons ces informations dès que nous en saurons plus officiellement.

MISE À JOUR 12/02/2021 03: 00h CET: Dwayne Johnson a mis en ligne une nouvelle publication sur ses profils Twitter et Instagram dans laquelle un casque de la Fondation est vu à l’intérieur. Dans la publication elle-même, il mentionne à la fois Punto Cero et The Foundation :

Grind de fin de soirée, ALIMENTÉ PAR @zoaénergie️

ZOA fournit une énergie saine lorsque vous atteignez ce POINT ZÉRO afin que vous preniez toujours le TERRAIN PLUS ÉLEVÉ.

Parce que boire ZOA, vous donnera toujours la FONDATION la plus forte de l’UNIVERS !

Sirotez votre ZO, maintenant LFG !!!! #ifyouknowyouknow ?? pic.twitter.com/admN7U9QKt -Dwayne Johnson (@TheRock) 2 décembre 2021

Nous comprenons que cette publication deux jours avant l’événement La fin de la saison 8 du Battle Pass de Fortnite Chapitre 2 n’est pas accidentelle ; cela confirme à peu près que Dwayne Johnson EST la Fondation.

UPDATE 12/02/2021 03 : 30h CET : en mars 2021, une version préliminaire de la vidéo de l’événement Zero Point Crisis a été divulguée, dans laquelle on peut entendre Dwayne Johnson donner la parole à la Fondation, mais sans filtre pour sa voix :

Sources : Instagram / TheRock, Twitter / TheRock, Eldoblaje.com, Twitter / lucas7yoshi_, Reddit, Fortnite Battle Royale, propre élaboration