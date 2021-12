Ghostrunner fixe la date et le prix de son extension Project_Hel : nouveau pack de Noël gratuit

Ghostrunner, le célèbre jeu vidéo d’action cyberpunk de 505 Games et One More Level, recevra sa première extension majeure en 2022 avec Project_Hel, un nouveau contenu payant mettant en vedette Hel, l’un des boss de l’aventure originale. Et il le fera bien plus tôt que prévu, puisque ce nouveau DLC sera disponible sur toutes les plateformes le 27 janvier 2022 au prix de 14,99 euros. Alors ils ont annoncé les responsables, partageant une première bande-annonce et l’art principal de ce nouveau contenu.

Et est-ce que Ghostrunner a reçu depuis son lancement en octobre 2020 plusieurs DLC mineurs, certains payants et d’autres gratuits, comme des apparitions et rien d’autre. Maintenant, ses créateurs préparent leur premier excellent contenu téléchargeable qui comprendra une nouvelle histoire avec ses propres niveaux, ennemis, boss finaux, armes et plus encore. À tel point que Hel devra descendre de la tour du Dharma avec une mission vraiment sanglante.

Et c’est que ses créateurs veillent à ce que ce nouveau DLC se concentre encore plus sur l’action que le titre original, avec son propre système de progression. « Courez sur les murs, survolez des paysages urbains au néon et parcourez six niveaux tout en maîtrisant les pouvoirs de Hel grâce à son propre système de progression des compétences. Affrontez de nouveaux ennemis et boss au rythme de six nouvelles chansons avec l’aimable autorisation du musicien électronique Daniel Deluxe », détail de 505 Games Spain.

En revanche, et quelques semaines avant l’arrivée de cette nouvelle extension, Ghostrunner accueillera son propre DLC de Noël avec divers extras comme l’épée Rudolph’s Run avec une apparence de Noël marquée, ou les katanas Solstice et Nini Wonderland. Tout cela entièrement gratuit à partir du 7 décembre.

Origine | 505 jeux