Titanfall est supprimé des magasins numériques PC et Xbox mais maintient ses serveurs

Titanfall, le jeu vidéo multijoueur de Respawn Entertainment apparu en 2014 sur les consoles Xbox et PC, a déjà été retiré des boutiques numériques où il était actuellement disponible. Cela a été annoncé par les responsables via un communiqué officiel, remerciant le soutien des fans toutes ces années. Ainsi, à partir d’aujourd’hui, il ne sera possible d’obtenir Titanfall qu’en format physique, tandis que ceux qui possèdent le titre pourront continuer à jouer tant que les serveurs seront actifs.

Au revoir au premier Titanfall au format numérique

Ainsi, à compter d’aujourd’hui 1er décembre 2021, Titanfall n’est plus disponible dans les boutiques numériques dans lesquelles le titre Respawn a été vendu, tandis que le jeu disparaîtra des différents services d’abonnement le 1er mars 2022. c’est-à-dire Xbox Game Pass et EA Jouer. Respawn Entertainment a publié Le message suivant :

« Pilotes, Titanfall fait partie de notre ADN chez Respawn. C’est un jeu qui a présenté les ambitions du studio lors de sa première sortie il y a plus de 7 ans et reste un phare d’innovation que nous nous efforçons d’atteindre dans tous nos jeux.

Nous avons pris la décision d’interrompre les nouvelles ventes du Titanfall original à partir d’aujourd’hui et le retirerons des services d’abonnement le 1er mars 2022. Cependant, nous maintiendrons les serveurs en ligne pour la base de fans dédiée qui joue toujours et ceux qui jouent toujours. ils possèdent le jeu et recherchent un jeu. «

« Soyez assurés que Titanfall est au cœur de l’ADN de Respawn et que cet univers incroyable continuera. Aujourd’hui dans Titanfall 2 et Apex Legends, et dans le futur. Cette franchise est une star du Nord pour le calibre des expériences que nous continuerons à créer ici à Respawn. Merci de la part de toute l’équipe Respawn », lit-on dans le communiqué officiel.

Rappelons que Titanfall ces dernières années n’a pas bénéficié de la meilleure stabilité en ligne avec la présence de multitudes de hackers qui ont continuellement ruiné les jeux des joueurs, malgré les plaintes de la communauté.

