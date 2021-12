FUT FIFA 22 TOTW 11 avec Griezmann, De Jong et Juanmi maintenant disponible

FIFA 22 a partagé la 11e équipe de la semaine. Le célèbre TOTW sélectionne les meilleurs footballeurs de la dernière journée dans les ligues licenciées du jeu. Les joueurs sont désormais disponibles dans le cadre d’une ouverture de pack à durée limitée ou via le marché des transferts.

Faits marquants de l’équipe FIFA 22 de la semaine 11

Deux représentants de LaLiga Santander font partie de l’équipe de départ. De Jong se classe deuxième parmi les scores les plus élevés, avec une moyenne de 88. Le milieu de terrain du Barça augmente ses dribbles et passe à 89 et 87 points, respectivement. Griezmann est l’autre visage sélectionné, un article très complet si l’on prend en compte son habileté au ballon et au tir (88 et 86).

Juanmi et Diego López font de même sur le banc. Le Bétique pourrait même être en dessous de ses mérites sur le terrain le dernier jour, où il a réussi un hack trick contre Levante.

Ensuite, nous vous laissons avec eux.

Titres

PT : Lopes, 84 ans, Olympique de Lyon

CT : Van Dijk, 90 ans, Liverpool

CT : Rafael Tolói, 83 ans, Bergame Calcilo

LI : Hector, 82 ans, FC Cologne

MC : De Jong, 88 ans, FC Barcelone

MC : Gundogan, 86 ans, Manchester City

MOC : Maddison, 84 ans, Leicester

Directeur général : Saka, 85 ans, Arsenal

BU : Griezmann, 86 ans, Atlético de Madrid

DC : Laborde, 85, Rennes

Directeur : Berardi, 84 ans, Sassuolo

Suppléants et réservations

PT : Diego López, 81 ans

CAD : Centonze, 81

Médecin : Diaby, 84 ans

Médecin : Mena, 82

MI : Juanmi, 81 ans

ED : Bebou, 81 ans

IE : Gradel

RS : serveur, 80 ans

MI : Grosicki, 78 ans

MI : Bahebri, 75 ans

DC : Ruben, 80 ans

DC : Olsen, 76 ans

La source: EA Sports