Jeux PS Plus : Godfall arrive sans la campagne et Mortal Shell, uniquement en version PS4

PS Plus a déjà dévoilé sa grille de jeu pour le mois de décembre. Parmi eux figurent Godfall Challenger Edition et Mortal Shell. Alors que le second ne proposera que sa version pour PS4, le titre édité par Gearbox limite le contenu que l’on retrouve dans le jeu complet.

Quel contenu comprend Godfall Challenger Edition ?

Comme indiqué dans sa description sur le blog officiel de PlayStation, l’édition Challenger « offre trois modes de jeu finaux : Bearer of Light, Dreamstones et Tower of Trials ». Ces expériences font partie du contenu final du jeu de base, c’est-à-dire qu’elles sont trouvées après avoir terminé le mode campagne. Pour cette raison, votre personnage obtiendra instantanément le niveau maximum et vous donnera des armes et des points bonus pour faire face aux menaces de ce côté de l’expérience.

« Le mode coopératif de l’édition Challenger est compatible avec toutes les éditions mises à jour de Godfall et prend en charge le jeu intergénérationnel », s’abonnent-ils sur PlayStation. Les joueurs qui souhaitent jouer aux campagnes de Godfall et à son extension, Fire & Darkness, pourront mettre à niveau leur édition Challenger vers l’édition Deluxe à tout moment.

⚔️ Boostez instantanément au niveau maximum ⚔️ Plongez directement dans la phase finale ⚔️ Jouez en coopération avec vos amis Godfall : Challenger Edition sortira sur PlayStation 5 et PlayStation 4 le 7 décembre et sera disponible sur PlayStation Plus ! En savoir plus : https://t.co/GZ55IUd2Lp https://t.co/lVT1iAIi9L – Godfall (@PlayGodfall) 1er décembre 2021

Ensuite, nous vous laissons avec la description de chacun des niveaux de fin de partie.

Porteur de Lumière : « Une bataille contre les ténèbres qui menace d’éteindre la lumière des royaumes d’Aprion. Les joueurs qui souhaitent le préserver à travers des cauchemars sélectionnés recevront des récompenses toujours plus importantes et feront face à des hordes de plus en plus difficiles jusqu’à ce que le Cœur des Ténèbres soit banni dans une bataille finale épique. »

Pierres de rêve : « Participez à des rencontres aléatoires en revivant les souvenirs d’Orin et gagnez des récompenses uniques à chaque fois que vous jouez. Les malédictions accordées à la soi-disant équipe maudite peuvent être supprimées en terminant des défis dans Dreamstones. «

Tour des Épreuves : « Mettez vos compétences à l’épreuve dans une ascension difficile jusqu’au sommet de la tour, en saluant des bénédictions et en affrontant des boss féroces en cours de route à la poursuite d’un butin juteux. »

