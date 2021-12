Fortnite : Annonce du pack Robo-Kevin ; Tous les détails

Epic Games a annoncé le nouveau pack de démarrage Fortnite Save the World : le pack Robo-Kevin. Ce nouveau package apporte le skin Robo-Kevin à Fortnite Battle Royale et sera publié après l’événement final La fin de la saison 8 du Battle Pass of Fortnite Chapter 2. Juste en dessous, nous vous laissons tous les détails :

Fortnite : Sauver le monde – Pack Robo-Kevin ; Tous les détails

Art officiel du pack Robo-Kevin dans Fortnite

Le Starter Pack Robo-Kevin sera disponible à la vente à partir du 12/05/2021 à 16h00 CET. Apportez tous les éléments suivants avec vous :

Tous les objets Robo-Kevin dans Fortnite

Accès à la campagne coopérative Save the World of Fortnite.

Robo-Kevin Hero pour sauver le monde.

Skin Robo-Kevin pour Fortnite Battle Royale et Fortnite Creative.

Robo-Kevin Challenges to Save the World, avec lequel nous pouvons gagner jusqu’à 1 000 V-Bucks et 1 000 tickets X-Ray.

Accessoire de randonnée Brrr, Brrr.

Outil de récolte Electropico.

Images du magasin Robo-Kevin Pack à Fortnite

Epic Games n’a pas donné le prix officiel de ce package, bien que si le prix d’un contenu similaire précédemment sorti sert de référence, le Pack Robo-Kevin devrait valoir 15,99 €.

Le pack Fortnite Lars coûte 15,99 €, vous pouvez donc vous attendre à ce que le Robo-Kevin coûte le même prix

La date et l’heure de sortie de ce paquet sont frappantes ; Nous savons que l’événement The End aura lieu le 12/04/2021 à 22:05 CET, et il a été divulgué qu’il y aurait un « black-out » dans le jeu pendant plusieurs jours car il y aurait un nouveau trou noir. Par conséquent, en l’absence de plus d’informations, nous ne pouvons que supposer plusieurs choses :

Qu’il n’y ait pas de trou noir et la nouvelle saison (Fortnite Chapitre 3 – Saison 1) arrivera le dimanche 12/05/2021. Cela nous semble peu probable.

Que ce contenu est mis en vente à la date et à l’heure annoncées (12/05/2021 16h00 CET), mais qu’il ne peut être acheté que via les magasins numériques et non dans le jeu, car le jeu sera déconnecté en raison de un trou noir. Cela nous semble plus probable.

Que la date et l’heure de lancement sont erronées. Cela nous semble également très probable.

Dans tous les cas, et comme toujours lorsque nous publions une actualité de ce type, nous vous laissons plusieurs choses dont vous devez tenir compte :

Les packs de démarrage Save the World sont obtenus en payant avec de l’argent réel. Ils ne sont disponibles que sur PC, PlayStation et Xbox, bien que si nous les achetons sur l’une de ces plates-formes, nous pouvons utiliser le contenu compatible avec Battle Royale et Creative également sur les téléphones mobiles et Nintendo Switch.

Il y a des objets que nous ne pouvons utiliser que dans certains modes de jeu ; certains d’entre eux ne seront disponibles que dans Save the World, tandis que d’autres ne peuvent être utilisés que dans Battle Royale et Creative.

Les objets compatibles Battle Royale et Creative sont skins ; ils n’affectent le jeu d’aucune autre manière que des modifications visuelles.

