Fortnite Chapitre 3 : premières images officielles dévoilées

Les premières images officielles de Fortnite Chapter 3 Season 1 ont été révélées sur la page Nintendo eShop du jeu sur Nintendo Switch, comme cela s’est produit à plusieurs reprises. Nous savons déjà que le chapitre 2 se terminera avec l’événement The End le 12/04/2021, et le jeu passera au nouveau chapitre. On vous dit tout ce qu’on sait sur ces nouvelles illustrations officielles de Fortnite Battle Royale :

Fortnite Chapter 3 : premières images dévoilées sur le Nintendo eShop

Vers 16h00 CET le mercredi 1er décembre 2021, deux nouvelles illustrations officielles pour Fortnite Chapter 3 Season 1 sont apparues sur la page du jeu dans le Nintendo eShop pour Nintendo Switch. Ils sont les suivants:

Art officiel de Fortnite Chapitre 3 – Saison 1

Autre art officiel de Fortnite Chapitre 3 – Saison 1

Ce n’est pas la première fois que ce genre de « fuite » se produit dans le Switch eShop; Sans aller plus loin, avant de commencer la saison 8 du chapitre 2, exactement la même chose s’est produite :

En tout cas, ces nouvelles images sont des arts qui, à eux seuls, ne nous donnent guère de nouvelles informations concernant la saison 1 du chapitre 3; le bus de combat part et rien d’autre. Cependant, le fait qu’ils n’aient pas de fond coloré – comme cela s’est produit dans le chapitre 2 – Saison 8 – et qu’à la place, un ciel bleu soit vu nous fait penser que la première saison du chapitre 3 du jeu passera à un nouveau , monde propre et cristallin, dans une tentative de retrouver ce sentiment d’émerveillement que nous avions lorsque nous avons visité la nouvelle île pour la première fois au cours de la saison 1 du chapitre 2.

Dans tous les cas, le 12/04/2021 à 22:05 CET, le sort de l’île de Fortnite Chapter 2 sera décidé dans l’événement The End, dans lequel nous affronterons la reine du cube, et qui sait si nous pouvons déjouer son plan diabolique de corrompre toutes les réalités. Chez Netcost, nous diffuserons l’événement en direct pour que vous ne le manquiez pas.

Source : Nintendo eShop