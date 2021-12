Ce sont les jeux PS Plus gratuits en décembre 2021 pour PS5 et PS4

Pas de grosses surprises en ce qui concerne les nouveaux jeux qui feront partie du catalogue de jeux gratuits pour les membres du service PlayStation Plus en décembre 2021. Encore une fois, les titres pour PS4 et PS5 ont été divulgués à l’avance, tel et comment nous avons ramassé à Netcost-Security. Ainsi, après Knockout City, First Class Trouble et Kingdom of Amalur : Re-Reckoning, il y a un nouveau lot de jeux vidéo. Tous peuvent être téléchargés et joués à tout moment, à condition que vous vous soyez abonné au service et que vous l’ayez préalablement utilisé.

Ceux choisis pour ce mois de décembre sont les suivants : Godfall : Challenger Edition (PS4 et PS5), Mortal Shell (PS4) et LEGO DC Super Villains (PS4). De plus, les trois jeux PlayStation VR proposés en novembre dernier restent dans la même bande : The Persistence, The Walking Dead Saints & Sinners et Until You Fall. Et quand les jeux seront-ils disponibles en téléchargement ? Sony a annoncé qu’ils seront disponibles du 7 décembre au 3 janvier 2022.

Ce sont les jeux PS Plus en décembre 2021

Godfall : édition Challenger



C’était l’un des premiers jeux de nouvelle génération, même s’il a finalement vu le jour sur PS4 également. Godfall: Challenger Edition est un looter d’action développé par Counterplay Games et édité par Gearbox, la société responsable de Borderlands. Situé dans un monde fantastique, le joueur se bat dans des batailles sanglantes, où il doit affronter des vagues d’ennemis, tout en cherchant de l’équipement et en renforçant ses compétences.

Coquille mortelle



Buvez de la philosophie des jeux de type Dark Souls, pour lesquels le terme Soulslike a été inventé. Cold Simmetry est l’étude derrière cette sombre aventure avec des touches de jeu de rôle et d’action, qui demande de la précision au joueur lorsqu’il s’agit de gérer les réflexes et la résistance. Dans ce monde dévasté, le protagoniste doit manier l’épée avec précision, car la stratégie est l’un des points clés du jeu vidéo. Ce n’est que s’il attaque au bon moment qu’il pourra avancer et accomplir les objectifs. Un faux pas et tu es mort.

LEGO DC Super-méchants



Fatigué des héros ? Lassé de toujours gérer Batman ou Superman pour sauver le monde de ceux qui veulent le conquérir ou le détruire ? Vos prières ont été exaucées, dans LEGO DC Super-Villains, vous gérerez les méchants de la bande dessinée. Bien sûr, dans ce cas avec le style visuel décontracté de LEGO. Avec le style habituel du jeu TT, nous pouvons interagir avec la scène, obtenir des objets de collection, résoudre des énigmes simples et tuer les ennemis qui croisent notre chemin.

PlayStation Plus Collection, le coffre des titres vedettes pour les joueurs PS5

Si vous êtes un abonné PS Plus sur PS5, vous devez vous rappeler que la promotion est toujours disponible. Vous y verrez un ensemble de 20 jeux vidéo importants du catalogue PS4. Tous sont rétrocompatibles avec la nouvelle console Sony ; certains même avec des FPS améliorés et des temps de chargement réduits.

Jeux inclus dans la collection PS Plus

Des studios PlayStation

Jeux de tiers

Batman : le chevalier d’Arkham

Champ de bataille 1

Call of Duty: Black Ops III – Édition Zombies Chronicles

Crash Bandicoot N. Sane Trilogie

Fallout 4

Final Fantasy XV édition royale

Chasseur de monstres : Monde

Combat mortel X

Personne 5

Resident Evil 7 : Biohazard

Prix ​​de l’abonnement PS Plus en 2021

Abonnement PS Plus 1 mois : 8,99 euros

Abonnement PS Plus 3 mois : 24,99 euros (8,33 euros/mois)

Abonnement PS Plus 12 mois : 59,99 euros (5,99 euros/mois)

