Marvel partage une infographie avec la chronologie du bouclier de Captain America dans le MCU

La division britannique de Marvel a publié sur son compte Instagram officiel une infographie curieuse et complète avec la chronologie complète du bouclier de Captain America, avec les moments les plus importants par lesquels le célèbre et puissant bouclier en vibranium de Steve Rogers est passé. C’est un graphique que vous pouvez voir en entier ci-dessous et qui récupère et commande les points clés que ledit bouclier a passés dans tout l’univers cinématographique Marvel.

L’histoire du bouclier de Captain America

Cette curieuse infographie montre les principales apparitions du bouclier depuis sa création jusqu’à son état actuel, entre les mains de Sam Wilson, le nouveau Captain America après les événements de la série Falcon et Winter Soldier. Ainsi, l’histoire du bouclier de Cap commence entre les mains de Howard Stark après l’avoir fabriqué avec du vibranium et l’avoir livré à Steve Rogers pour la Seconde Guerre mondiale.

Après des décennies gelées avec Rogers, le bouclier revient à l’action dans Avengers, non sans référence au saut de temps dans Avengers Endgame dans lequel Captain America se fait face. Bientôt après Tony Stark améliorerait le blindage avec des capacités électromagnétiques. Mention est également faite de la confiscation du bouclier et de la livraison ultérieure par l’Agent 13, du vol de Spider-Man dans Civil War ou encore de l’égratignure de Black Panther. Bien que le bouclier passerait par sa phase la plus délicate lorsqu’il a été divisé en deux par Thanos.

Ce n’est qu’à la fin de Fin du jeu qu’un vieux Steve Rogers apparaîtrait pour livrer son bouclier à Sam Wilson (avec un nouveau design inclus), ce qui donnerait lieu à l’intrigue de Falcon and the Winter Soldier, passant entre les mains de John Walker et se retrouver à nouveau en charge de Falcon en tant que nouveau Captain America. Quelles nouvelles aventures le bouclier de Cap contient-il dans Captain America 4 déjà annoncé ?

Origine | Marvel Royaume-Uni