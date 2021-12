Battlefield 2042 perd des joueurs en proie à des problèmes de lancement

Profiter du moment est la chose la plus importante, qui sait ce qui peut arriver ensuite. Chez EA DICE, ils ont été promis avec joie lorsqu’ils ont souligné que Battlefield 2042 avait rassemblé plus de joueurs au cours de ses premiers jours par rapport au cinquième versement majeur. Cependant, au fil des jours, la situation positive a commencé à s’inverser. La chose étrange n’est pas la perte d’utilisateurs simultanés, mais la vitesse avec laquelle il l’a fait.

Si son pic maximum sur Steam était de plus de 105 000 joueurs simultanés, selon les chiffres de Steam DB, le shooter multijoueur d’EA DICE a vu ses effectifs diminuer de plus de 50% ces dernières heures. Les chiffres indiquent qu’au cours des dernières 24 heures, Battlefield n’a réussi à rassembler que 34 005 joueurs simultanés. Cependant, le jeu vidéo est également disponible via EA Origin et Epic Games Store, nous ne savons donc pas exactement en quel nombre il déplace ensemble les trois plates-formes.

Battlefield 2042 sur Steam DB.

Et que disent les chiffres et les trophées ?

Selon True Achievements, seuls 43% des joueurs Xbox ont atteint le niveau 15, tandis que 22% ont atteint le niveau 25. Sur PlayStation 4 et PlayStation 5, la situation est un peu meilleure, car 36% Vous avez débloqué le trophée de saut lorsque vous atteignez le niveau 25 .

Battlefield 2042 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Une partie de la communauté a ouvert un site Web pour demander au studio d’envisager d’ajouter la prise en charge du clavier et de la souris de la console. La pétition, qui peut être votée en ligne, note que de nombreux utilisateurs n’ont pas pu mettre à niveau leur PC en raison de composants manquants et de l’escalade des prix. Ils considèrent donc que certains d’entre eux ont décidé de profiter du titre sur les consoles de nouvelle génération.

Origine | TB24 / 7