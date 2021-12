Fall Guys offrira des nouvelles de sa version pour Nintendo Switch et Xbox en 2022

Alors que Fall Guys: Ultimate Knockout saison six approche, l’avenir du jeu vidéo sur Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S est devenu un peu plus clair. Algunos habían especulado con que el lanzamiento se produciría cuando el contenido de esta nueva temporada estuviera disponible, pero Mediatonic ha salido al paso de los rumores y los ha cortado de raíz: no, el port para estas máquinas no saldrá en 2021. Proporcionarán más detalles l’année prochaine.

« Nous savons que tout le monde est enthousiasmé par l’arrivée de Fall Guys sur Nintendo Switch et Xbox, pour une bonne raison », a posté Mediatonic. « Il y a eu beaucoup de rumeurs sur les réseaux sociaux à propos de ces nouveautés sur console avec l’arrivée de la saison 6, mais nous tenons à préciser que ce n’est pas le cas. » Par conséquent, ils ne seront pas diffusés simultanément, comme ils le soulignent dans la déclaration.

L’étude a apprécié la patience des joueurs et a déclaré que l’une de leurs « principales priorités » est le développement actif, ils « attendent donc avec impatience » de pouvoir « partager plus de détails » à ce sujet en 2022. Le cross-play est une étape essentielle dans la stratégie du développeur.

Il y a eu des spéculations sur le lancement sur Xbox et Switch au cours de la saison 6. Malheureusement, ce ne sera pas comme ça C’est une de nos priorités. L’ajout de progrès et de jeu multiplateforme est une première étape pour y arriver ! Il y aura plus de nouvelles en 2022! https://t.co/EMuWMwGQJt – Fall Guys en Français – Saison 6 👑 (@FallGuys_ESP) 30 novembre 2021

C’était prévu pour l’été

Mediatonic a été racheté par Epic Games en 2021, une intégration qui a retardé les plans du studio en ce qui concerne les nouvelles versions, initialement prévues pour l’été. Selon le communiqué officiel qu’ils ont publié à l’époque, ils étaient ravis de voir « la quantité d’outils » qu’ils auront désormais. « Il y a tellement de possibilités, que nous nous sommes rendu compte que la date de sortie du jeu sur Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series X | S était trop hâtive », ont-ils soutenu.

Fall Guys: Ultimate Knockout a balayé son lancement sur PC et PlayStation 4. Il est également jouable sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité.

Origine | Médiatonique