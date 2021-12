Rocket League Sideswipe lance ses jeux de folie sur mobiles : désormais disponible sur iOS et Android

Rocket League Sideswipe, la nouvelle version mobile de la célèbre franchise de jeux vidéo Rocket League, est désormais disponible sur les mobiles iOS et Android. À tel point que le titre peut désormais être téléchargé gratuitement via l’App Store et Google Play. Alors ils ont confirmé ses créateurs de Psyonix, annonçant la disponibilité du titre via leurs canaux officiels.

Une nouvelle Rocket League fait irruption sur mobile

Ainsi, Rocket League Sideswipe a été annoncé au début de cette année 2021 comme un nouveau jeu gratuit basé sur le jeu vidéo de bureau populaire qui a également fait le saut vers le jeu gratuit à la fin de l’année dernière. Bien que dans ce cas, au lieu de continuer à parier sur des matchs entièrement en trois dimensions, nous avons opté pour un gameplay 2D par équipes de 2 joueurs maximum chacune, avec le même objectif de marquer des buts dans le but adverse à travers les voitures les plus improbables.

Les matchs, d’une durée de quelques minutes seulement, proposent des modalités en ligne 1v1 et 2v2 en temps réel, ainsi que des matchs en solo. Du contenu de pré-saison est actuellement proposé avant l’arrivée imminente de la première saison, prévue pour la fin de l’année, y compris son propre Rocket Pass avec des objets exclusifs. Par curiosité, Rocket League et Rocket League Sideswipe présenteront un certain degré de connexion avec la possibilité d’acquérir une expérience supplémentaire lors de la mise à niveau; ses créateurs nous envoient dans le futur pour en savoir plus sur ce type de progression croisée.

« Les créateurs de Rocket League proposent une nouvelle version du football avec des voitures pour appareils mobiles. Entrez dans le jeu avec un système de contrôle intuitif. Il s’agit simplement de faire rentrer le ballon dans le but adverse, mais attention : l’équipe adverse tentera de faire de même. Utilisez l’accélérateur pour aller plus vite ou pour vous relever avec un grand saut et effectuer une manœuvre incroyable qui laissera votre rival la bouche ouverte », peut-on lire dans sa description officielle.

Origine | Psyonix