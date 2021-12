La PS5 reçoit une nouvelle mise à jour ; Qu’est-ce qui s’améliore ?

La PS5 reçoit une nouvelle mise à jour logicielle. Cette version 21.02-04.50.00 « améliore les performances du système ». Il est maintenant disponible en téléchargement. Dès que vous entrez dans l’accueil de votre console, celle-ci démarre automatiquement. Pour procéder à l’installation, vous devez le signaler depuis le menu de téléchargement de l’interface. Il ne nécessite que 914 Mo d’espace libre.

PS5 en 2021

PlayStation a connu une première année de génération exceptionnelle. En plus de la grille de lancement, dirigée par des poids lourds comme Demon’s Souls Remake et Marvel’s Spider-Man Miles Morales, dans ce 2021 trois noms apparaissent comme leurs fers de lance.

Le premier à arriver était Returnal. Housemarque nous a laissé un titre de tampon personnel, mesuré à l’extrême. « Les Finlandais ont construit une structure basée sur les piliers des deux grandes pentes du Rogue, le Bullet Hell et même le Metroidvania 3D. Cette fusion des genres crée un titre né pour l’expérimentation, addictif comme peu d’autres et extrêmement satisfaisant lorsqu’on appuie sur la gâchette », a-t-on dit dans notre analyse.

Quelques mois plus tard, Ratchet & Clank : A Dimension Apart fera de même, qui obtient une note de 9 sur 10 dans cette maison. Le populaire couple PlayStation a vu l’arrivée d’un tiers, Rivet. Les trois étoiles dans « une action abondante avec une grande variété d’armes et d’ennemis, ce qui à son tour est bien équilibré avec des doses de plate-forme, d’exploration et quelques énigmes ». Vous pouvez lire nos conclusions en cliquant ici.

Deathloop est apparu en septembre comme la dernière grande exclusivité de la console cette année, bien que dans ce cas il soit personnel. Arkane Studios a quitté la marque Dishonored pour créer une nouvelle propriété intellectuelle avec la personnalité qu’eux seuls savent façonner. « Ce n’est pas un roguelike, mais une façon différente de découvrir une histoire pleine de surprises jouables », a-t-on commenté.

