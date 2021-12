Un vétéran de Battlefield 2042, nouveau vice-président éditorial d’Ubisoft

Ubisoft a annoncé la nomination de Fawzi Mesmar en tant que nouveau vice-président éditorial de la société. C’est ce qu’ont annoncé les Français dans un communiqué mettant en avant le parcours professionnel de ce créatif, jusqu’à récemment intégré à l’équipe EA DICE, les responsables de Battlefield 2042. Fort de 18 ans d’expérience derrière lui, ce designer aura du poids dans les décisions éditoriales d’Ubisoft. .

Basé en Suède, Fawzi rapportera directement au directeur créatif de l’entreprise, Igor Manceau. Ils expliquent qu’il travaillera en étroite collaboration avec les différentes équipes de production, et que sa mission sera de « façonner » les jeux et sagas d’Ubisoft. Dans le même temps, il s’associera aux studios « pour s’assurer qu’ils incluent des perspectives diverses » qui enrichissent l’expérience jouable.

Heureux d’annoncer que j’ai rejoint @Ubisoft en tant que vice-président de la rédaction, travaillant avec une équipe remarquable de créatifs du monde entier pour donner vie à leurs visions https://t.co/dAbNQsqNL3 – Fawzi Mesmar (فوزي) (@FawziMesmar) 30 novembre 2021

Une nouvelle étape pour Fawzi

« Je suis enthousiasmé par la possibilité de travailler avec les équipes talentueuses d’Ubisoft pour promouvoir notre créativité collective et co-créer l’avenir des jeux Ubisoft », a déclaré Fawzi. « · Ubisoft rassemble bon nombre des esprits les plus créatifs dans le domaine des jeux vidéo, et j’ai hâte de les soutenir dans leur travail pour offrir aux joueurs des expériences de divertissement vraiment significatives. »

« Fawzi est l’un des concepteurs de jeux les plus respectés de l’industrie et a une feuille de route cohérente rassemblant des équipes de différents projets, expériences et parcours », a déclaré Manceau. « Nous sommes ravis de l’accueillir au sein du département éditorial et sommes convaincus qu’il développera des partenariats forts avec les équipes d’Ubisoft. Leur expérience nous aidera à continuer à nous fédérer autour d’une vision commune, renforçant et faisant grandir notre large gamme de jeux et offrant aux joueurs des expériences enrichissantes et mémorables.

Fawzi a contribué au développement de sagas telles que Battlefield ou Star Wars : Battlefront. Il a également occupé le poste de directeur du design chez King, faisant de Candy Crush l’un des jeux sur lesquels il a travaillé. Ubisoft, pour sa part, a nommé Bio Jade Granger au poste de vice-président éditorial en février 2021 et Igor Manceau au poste de CCO en septembre 2021.

Origine | Ubisoft