Riot annule l’événement All-Stars de League of Legends 2021 en raison d’un coronavirus

La pandémie de coronavirus a fait une nouvelle victime. L’équipe d’esports de Riot Games a annoncé l’annulation de l’événement League of Legends 2021 All-Stars. La principale raison est due aux restrictions qui ont été établies pour voyager en raison de la situation du COVID-19, des circonstances encore très compliquées dans la plupart des pays.

« Bien que nous soyons heureux du succès du MSI et des Mondiaux, après une délibération calme, nous avons pris la décision difficile d’annuler l’événement All-Star étant donné les restrictions de voyage dues à COVID-19 », ont-ils déclaré dans un communiqué. . « Cette décision n’a pas été prise à la légère, car nous savons que de nombreux fans et joueurs du monde entier étaient impatients de clôturer la saison LoL Sports à l’ASE. »

Pas au format en ligne : ils expliquent toutes les raisons

L’entreprise nord-américaine a assuré qu’elle l’avait fait pour garantir la sécurité et la santé de toutes les personnes qui participent à cet événement. De plus, ils expliquent qu’il existe plusieurs restrictions de voyage et autres protocoles qui entravent le fonctionnement normal d’un événement de ces caractéristiques. « Ces protocoles de sécurité et de voyage rendent l’organisation des All-Starts de 3 jours particulièrement difficile. » Les participants doivent s’auto-mettre en quarantaine et subir d’autres désagréments.

« Bien que nous ayons étudié le passage à un modèle en ligne comme nous l’avons fait dans ASE 2020, nous ne pensons pas que ce soit le format qui capture vraiment l’essence d’ASE, qui est de réunir des pros, des influenceurs et des abonnés pour célébrer la saison LoL Esposts par le biais d’un concours interrégional ».

League of Legends est disponible sur PC et mobiles (version Wild Rift) ; plus tard, il sera édité sur les consoles. Le jeu a récemment élargi son univers grâce à la série Arcane, disponible exclusivement pour la plateforme Netflix. La deuxième saison a déjà été officiellement confirmée.

Origine | Jeux d’émeute