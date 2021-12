Spider-Man : No Way Home aura des combats « très violents », promet Tom Holland

Spider-Man: No Way Home est sur le point de devenir un phénomène cinématographique, la première mondiale la plus lucrative depuis le début de la pandémie. Sony Pictures a tout préparé pour son arrivée uniquement en salles ce 16 novembre, et petit à petit nous apprenons plus de détails sur ce qui nous attend dans cette troisième aventure avec Tom Holland dans le rôle de Peter Parker. L’acteur britannique a assuré que des scènes « très violentes » nous attendaient.

S’adressant à TV Globo, la jeune star – également le protagoniste du film imminent Uncharted en tant que Nathan Drake – a expliqué que « Il y a des scènes de combat dans le film qui sont très violentes », commence-t-il par dire, précisant dans sa présentation que ce seront des batailles différentes de ce que nous avons vu précédemment dans les citations cinématographiques du wall-crawler. « C’est un style de combat différent de ce que nous avons vu auparavant. Mais vous pouvez en fait voir Spider-Man utiliser ses poings dans des situations de « combat ou fuite » », ajoute-t-il.

Tom : Il y a des scènes de combat dans ce film qui sont très violentes. Et c’est un style de combat différent de ce que nous avons vu auparavant. Mais vraiment, vous verrez Spiderman utiliser ses poings dans une situation de « combat ou course ». https://t.co/JBRl6j7bnu – steph | veste de julien ggrb (@ggsquadxoxo) 29 novembre 2021

Lancement de la prévente des billets Spider-Man: No Way Home

Nous savons que des acteurs comme Alfred Molina et Willem Dafoe sont de retour en tant que Docteur Octopus et Green Goblin, les méchants les plus emblématiques de la trilogie originale de Sam Raimi avec Tobey Maguire. A ce propos, on ne sait toujours pas si le multivers de Spider-Man : No Way Home accueillera Maguire et Andrew Garfield, protagonistes des deux films The Amazing Spider-Man… et il faudra peut-être patienter pour s’asseoir dans le fauteuil. pour éclaircir ce doute.

Ce qui ne fait aucun doute, c’est que les spoilers et spoilers de l’intrigue seront une constante dans les réseaux sociaux et les portails audiovisuels sur Internet à partir de la nuit du jeudi 16 décembre, moment exact où le film commencera à être diffusé sur grand écran. à travers le monde.

Après les événements de Spider-Man: Far From Hom (2019), l’identité de Spider-Man est révélée pour la première fois, et c’est quelque chose que Parker n’est pas prêt à assumer. C’est pourquoi il demande de l’aide au docteur Strange, mais sa solution ne va pas bien, apparemment, ouvrant ainsi un fossé entre les univers à travers lequel les ennemis de Spider-Man d’autres dimensions viendront; comme Lizard, Sandman, Electro…

Spider-Man: No Way Home ouvre ses portes dans le monde entier le 16 décembre 2021. Les billets sont désormais disponibles en prévente dans de nombreuses chaînes en Espagne.

