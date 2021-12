Forza Horizon 5 : mettre le leader nord-coréen dans sa voiture et le bannir pendant 8 000 ans

Personne ne peut savoir à quoi ressemblera le monde dans 8 000 ans, mais ce qui est clair, c’est qu’aucun de nous ne sera là pour le découvrir. C’est la pénalité qu’ils ont imposée à un joueur de Forza Horizon 5, qui ne pourra pas profiter du jeu en permanence avec son compte. D’après un fil Reddit, la personnalisation de l’une des voitures ne doit pas avoir été trop populaire auprès des modérateurs de contenu.

« Mon ami m’a dit qu’il avait reçu une interdiction de 8 000 ans pour l’un de ses designs. Il semble que Turn 10 n’aime pas les blagues ou quelque chose du genre. Il n’a jamais reçu d’avertissement avant l’expulsion non plus, c’est sa première interdiction, il n’avait jamais été expulsé jusqu’à présent ». L’image du véhicule, que vous pouvez voir dans cette actualité, comprend les logos Kentucky Fried Chicken (KFC) et le visage du dictateur nord-coréen Kim-Jong un.

Les raisons n’ont pas été rendues publiques, mais elles sont intuitives

L’utilisateur souligne que Playground Games n’a rien à voir avec l’expulsion, puisque c’est l’équipe de sécurité de Turn 10 (l’étude de la saga plus centrée sur la simulation) qui est en charge de ces questions. Pour le moment, ni Microsoft ni ses études n’ont clarifié les raisons de cette décision, malgré le fait que l’on puisse supposer que l’apparition du président nord-coréen sur la carrosserie y est peut-être pour beaucoup.

Forza Horizon 5 est un jeu qui implémente de nombreuses options de personnalisation, permettant de modifier le pilote et les voitures. L’une des plaintes entendues depuis le lancement est que le système de modération censure certains noms arabes, une situation dont le studio est conscient, ils ont donc promis de la corriger à l’avenir.

Le jeu est disponible sur la nouvelle et la précédente génération de consoles Microsoft, c’est-à-dire Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S, ainsi que sur PC. Il fait également partie du catalogue Xbox Game Pass.

Origine | Reddit