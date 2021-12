Steam Deck n’aura pas de jeux exclusifs ; Valve le dit clairement

Valve ne développera pas de jeux vidéo exclusivement pour Steam Deck. L’appareil portable tant attendu de la société dirigée par Gabe Newell, dont le facteur de forme offrira une expérience similaire à une console portable, atteindra les premiers acheteurs à partir de février 2022 avec la promesse d’être entièrement compatible avec pratiquement tout le catalogue Steam. Mais il n’y aura pas d’expériences conçues uniquement pour ce nouveau produit.

La nuance est importante ; à tel point que Valve lui-même a inclus une épigraphe destinée à résoudre ce problème dans sa section questions-réponses. « Non, cela n’a pas beaucoup de sens pour nous », commentent-ils sur la possibilité de regarder des jeux vidéo exclusifs pour Steam Deck, et ils soulignent : « C’est un PC et il devrait jouer comme un PC. »

Selon la promesse initiale, le Steam Deck aura une compatibilité totale avec le catalogue Steam ; Le degré de compatibilité et les performances des titres seront indiqués avec différentes icônes avant de les acheter, afin que l’interface – qui arrivera adaptée pour l’occasion avec un système d’exploitation propriétaire – soit claire et limpide à cet égard.

Il y a un aspect qui doit être mentionné, car bien qu’il soit évident qu’il vaut la peine de le rappeler : Steam Deck ne sera pas optimisé pour une utilisation avec des visionneuses de réalité virtuelle. « Bien que vous puissiez techniquement y connecter un casque PC VR, le Steam Deck n’est pas optimisé pour les expériences PC VR », répondent-ils eux-mêmes à la question.

Steam Deck est retardé jusqu’en février 2022; les envois sont reportés

Valve n’est pas étranger à la crise des semi-conducteurs. La société a annoncé il y a quelques semaines un changement de plans dans sa feuille de route en raison du manque de composants et des défis logistiques auxquels les grandes entreprises technologiques sont actuellement confrontées. Bien qu’ils promettent de s’efforcer d’améliorer les dates de réservation, le plan est configuré comme suit : les premières expéditions seront effectuées en février 2022 ; Alors que ceux qui avaient une date de livraison estimée pour le premier trimestre de 2022 avant le retard recevront désormais leur unité dans chacun à partir du deuxième trimestre de 2022.

