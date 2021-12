Dying Light 2 est déjà de l’or, son développement est terminé ; aucun retard n’est prévu

Dying Light 2: Stay Human a atteint la fin de son développement, connu sous le nom de phase d’or. Techland a communiqué via le réseau social Twitter que le titre est maintenant prêt à passer aux processus d’édition et à sa publication ultérieure pour la première le 4 février 2022. Il n’y a aucune prévision d’un quelconque retard.

Le message, qui commence par remercier les fans pour le soutien de toutes ces années, précise qu’ils investiront le temps restant jusqu’à la première pour « s’assurer que nous offrons la meilleure expérience possible ». La City ouvrira ses portes le 4 février dans le but de retrouver l’essence de l’action et de la survie typique de ce qui est déjà une saga. Cette fois conçu sous un monde ouvert beaucoup plus vertical, tout aussi post-apocalyptique et avec une plus grande emphase sur la mécanique basée sur la mobilité; en particulier le parkour.

Dying Light 2 est devenu or !

Cela ne serait pas possible sans votre soutien pendant toutes ces années – nous passerons un temps supplémentaire à nous assurer que nous vous offrirons la meilleure expérience possible.

Merci d’être avec nous!

Hâte de vous retrouver à The City le 4 février ! pic.twitter.com/2I6KHrmW14 – Lumière mourante (@DyingLightGame) 30 novembre 2021

La City nous attend : on a déjà joué à Dying Light 2 : Stay Human

Depuis Netcost-Security, nous avons déjà testé le titre Techland pendant plusieurs heures ; en fait, nous avons pu nous rendre dans leurs bureaux en Pologne pour voir le sort d’Aiden Caldwell, le protagoniste de l’aventure. « Tant au niveau narratif que jouable, il se veut l’un des produits phares des premiers mois de l’année », concluons-nous dans nos impressions.

De la même manière, nous avons pu interviewer le concepteur en chef du titre, Tymon Smektała, qui nous raconte à quoi ressemblera ce retour au Moyen Age médiéval, à l’exception du fait que nous nous retrouverons dans une ville moderne. « Les nouveaux scénarios sont adaptés aux compétences les plus avancées », nous a-t-il déclaré, convaincu que la capacité du parkour améliorera considérablement l’expérience de jeu ; sans parler de l’évolution constante que nous connaîtrons à travers les compétences acquises. Ils sont actuellement en phase d’optimisation du jeu.

Dying Light 2: Stay Human sortira le 4 février sur PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, PS5, Nintendo Switch (cloud) et consoles PC. L’étude maintient que les versions de la dernière génération de consoles fonctionneront « bien ».

