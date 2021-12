Aliens : Fireteam Elite confirme sa première sur Xbox Game Pass : date et détails

Aliens: Fireteam Elite arrivera ce 14 décembre sur Xbox Game Pass. À l’occasion de la première de la saison 2 : Point Defense, le titre multijoueur coopératif de Cold Iron Studios et 20th Century Studios débarquera la semaine prochaine sur le service d’abonnement populaire de Microsoft sur les consoles Xbox Series et Xbox One et Windows 10. PC. De plus, le cross-play est garanti disponible pour les utilisateurs qui installent le titre via la version Microsoft Store.

Aliens : Fireteam Elite et Xbox Game Pass scellent leur alliance le 14 décembre

Après être passé par toutes les plateformes en août et un accueil quelque peu partagé, le titre édité par Fox Interactive fait son entrée dans le catalogue Xbox Game Pass, dont l’offre de tournage de jeux vidéo à dominante coopératif se multiplie. Cette fois, nous nous retrouvons dans une proposition qui nous emmène dans les entrailles de l’USS Endeavour dans le but de mettre fin à la menace des xénomorphes. Comment pourrait-il en être autrement, Aliens: Fireteam Elite se déroule dans l’univers Alien.

Ceux qui veulent se mettre à la place des Marines pourront vivre l’expérience en quelques jours seulement. De plus, nous rappelons que les consoles de nouvelle génération (PS5 et Xbox Series) disposent déjà d’une mise à jour gratuite disponible pour jouer en résolution 4K et à 60 FPS, garantissant ainsi une plus grande fidélité visuelle dans les sessions de jeu. Au total, 11 types différents de xénomorphes et 20 types d’ennemis différents avec un arsenal de plus de 30 armes et 70 modifications pour les cinq classes de marines (Artilleur, Démolisseur, Technicien, Doc et Recon).

Extraterrestres : Fireteam Elite

Résolution 4K et 60 FPS sur Xbox Series X et PS5

Dans notre critique originale de cet Aliens: Fireteam Elite, nous soulignons le cadre atteint, ses normes visuelles hautement accomplies et le défi de jouer avec la plus haute difficulté disponible; mais nous avons également accusé des problèmes dans le matchmaking, sa nature répétitive au fil des heures ou certaines décisions de conception douteuses qui ont interrompu le rythme, la variété et la narration.

Aliens : Fireteam Elite est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series.

