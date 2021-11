Fortnite : c’est les mondes de la fête ; Nouveauté créative

Epic Games a introduit les Party Worlds dans Fortnite : de nouveaux espaces sociaux du mode créatif du jeu qui nous permettent de passer un bon moment à la fois avec nos amis et avec d’autres joueurs. Nous vous disons ce que sont exactement ces nouvelles cartes créatives de la saison 8 du Battle Pass de Fortnite Chapitre 2 :

Fortnite : voici comment sont les nouveaux mondes de fête en mode créatif

Walnut World, par fivewalnut

À travers un article sur le blog officiel de Fortnite, Epic Games a annoncé les nouveaux mondes de fête le 30/11/2021. Selon eux, ce sont « des expériences qui ont été conçues pour constituer des points de rencontre où les joueurs peuvent se rencontrer, jouer à des mini-jeux amusants et se faire des amis ». Voici quelques exemples :

Walnut World, de fivewalnut : code de l’île 9705-9549-4193.

Night Lounge, par TreyJTH : code de l’île 8868-0043-1912.

Ce qui distingue Party Worlds des hubs créatifs, c’est le fait que même si les joueurs peuvent également se rencontrer dans des hubs, leur objectif principal est d’aider les joueurs à trouver des îles et du contenu amusant. Les Party Worlds sont des lieux créés pour que les joueurs se rencontrent et s’amusent. C’est un espace où vous pouvez aller vous détendre et vous amuser avec les mini-jeux. Ils sont différents de ceux du centre, car ils ne sont pas reliés à d’autres îles, ils ne sont donc pas habitués à découvrir d’autres expériences.

Nous visitons le Fiesta World « Walnut World »

En d’autres termes, les mondes de fête sont des mondes uniques et individuels non liés à d’autres cartes qui constituent à eux seuls des expériences et des espaces sociaux.

Fiesta World « Chambre de nuit »

Bien sûr, n’importe quel joueur peut créer son propre monde de fête à l’aide de l’éditeur de mode créatif complet de Fortnite, à condition de respecter les directives suivantes :

Les mondes de fête ne devraient pas être menaçants, ils ne peuvent donc pas se concentrer sur le combat ou infliger des dégâts.

Party Worlds devrait se concentrer sur la promotion de formes d’expression à travers des gestes, des graffitis, des changements de costumes ou d’autres mécanismes.

Les mondes de fête devraient encourager les interactions sociales et permettre aux joueurs de se faire de nouveaux amis avec lesquels faire équipe ou de trouver de nouvelles façons de créer des liens avec leurs amis.

Source : Epic Games [1] [2], Fortnite Battle Royale, propre élaboration