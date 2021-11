Starfield nous invite à découvrir davantage son vaste univers dans une nouvelle vidéo avec Todd Howard

Starfield est l’un des jeux vidéo de nouvelle génération qui suscite le plus d’attentes parmi les joueurs avides d’expériences nouvelles et différentes dans le monde du jeu vidéo ; et c’est que le nouveau de Bethesda promet d’être tout un voyage de découverte à travers le cosmos sous la forme d’un RPG ambitieux. À tel point que le directeur du jeu Todd Howard, la directrice du studio Angela Browder et le directeur artistique Matt Carofano ont partagé leurs impressions sur le développement du titre à travers une nouvelle vidéo intitulée Into the Starfield: The Infinite Quest et That vous pouvez le voir ci-dessous.

Ambition et passion dans le nouveau de Bethesda

Ainsi, et comme partagé par Bethesda, trois des meilleurs managers de Starfield ont partagé avec les fans une « discussion sur les ambitions, les passions et l’histoire qui ont façonné Bethesda Game Studios et sur la façon dont ils voient l’avenir avec Starfield. Restez à l’écoute dans les mois à venir car nous avons plus d’épisodes de Into the Starfield, « une nouvelle série de vidéos en tant que journal de développement que Bethesda proposera tout au long de 2022.

Todd Howard lui-même présente ce premier épisode de Towards the Starfield assurant que le jeu vidéo est une forme unique de divertissement capable de procurer des sensations uniques. Angela Browder, pour sa part, dit qu’il est essentiel pour eux de maintenir l’essence de Bethesda dans leur nouveau jeu, bien qu’elle souligne également ce que les nouvelles générations de créatifs et de designers peuvent contribuer à aller plus loin.

Enfin, Matt Carofano assure que l’un des principaux objectifs de Starfield est d’offrir à chaque joueur une expérience unique et différente des autres, ouvrant devant eux un univers débordant de possibilités. Cependant, les trois s’accordent à dire que Starfield doit être le jeu vidéo qui offre des niveaux d’exploration jamais vus auparavant dans l’histoire de l’entreprise, pariant également sur une approche beaucoup plus réaliste et scientifique que d’autres franchises de la maison telles que The Elder Scrolls, plus axé sur la fantaisie.

Starfield devrait sortir sur PC et Xbox Series X | S le 11 novembre 2022.

Origine | Bethesda