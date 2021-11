Vikings Valhalla : le spin-off de Vikings partage de nouvelles images et annonce une date sur Netflix

Vikings Valhalla, le nouveau spin-off du populaire Vikings, a annoncé sa date de sortie définitive sur Netflix. Cela a été confirmé par la plateforme elle-même, partageant également plusieurs images inédites de cette prochaine série qui narreront les aventures du navigateur Leif Eriksson. Cependant, Vikings Valhalla sera disponible sur Netflix le 25 février 2022, comme annoncé par les responsables.

100 ans après les Vikings

Vikings Valhalla se déroule 100 ans après les événements de la série originale Vikings et suivra les chroniques de l’un des plus célèbres Vikings à voile de l’histoire, Leif Eriksson (l’un des premiers Européens à atteindre l’Amérique du Nord), avec ses compagnons Freydis Eriksdotter et Harald Sigurdsson, dans leur combat pour la survie et la gloire. Ses principaux protagonistes sont interprétés par Sam Corlett (Chilling Adventures of Sabrina), Leo Suter (Victoria) et Frida Gustavsson (The Witcher).

Cette nouvelle série Viking promet de conserver tout l’esprit des Vikings originaux en termes de violence, de sang et de scènes de combat aussi crues que spectaculaires ; C’est ainsi qu’on peut le voir à travers ces premières images qui accompagnent l’annonce de la date de sortie sur Netflix.

Derrière Vikings Valhalla se cache Michael Hirst, créateur de la série originale Vikings, ainsi que le scénariste Jeb Stuart, une référence en matière d’écriture de scénario après avoir participé à de nombreux blockbusters hollywoodiens pendant des décennies, comme Die Hard ou The Fugitive, entre autres.

Rappelons que la série originale Vikings a été un succès dès sa première saison de 2013 pour la chaîne Historia jusqu’à la dernière, une sixième saison qui s’est terminée en décembre de l’année dernière 2020. Après la grande popularité acquise avec la franchise, plusieurs ont été les les plateformes qui ont voulu obtenir les droits pour continuer à explorer leur monde ; enfin, Netflix se chargera de faire de ce nouveau chapitre une réalité avec ses 24 premiers épisodes pour ce 2022.

