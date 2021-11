Gta Trilogy Retarde La Sortie Des Copies Physiques; Nouveau Rendez Vous

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition retarde sa sortie physique. Des exemplaires pour Xbox One et PS4 (compatibles avec la nouvelle génération) arriveront à partir du 17 décembre. La version pour Nintendo Switch, en revanche, étend sa commercialisation jusqu’au début de 2022. De Rockstar, ils vous encouragent à demander à l’établissement où vous l’avez réservé pour savoir quand vous le recevrez.

Au début, la société a pointé du doigt le mardi 7 décembre prochain. Sur toutes les plateformes, il aura un prix conseillé de 59,95 euros. Il ne s’est pas passé si les trois titres viendront sur la cartouche sur Nintendo Switch.

Les dates de sortie des versions physiques de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ont changé. Xbox Series X / Xbox One et PS4 sortiront désormais le 17 décembre. La version Nintendo Switch arrivera début 2022. Vérifiez la disponibilité auprès de votre détaillant local. pic.twitter.com/6avP8yp6la – Jeux Rockstar (@RockstarGames) 30 novembre 2021

Rockstar s’excuse

L’arrivée des versions numériques de GTA Trilogy – The Definitive Edition n’a pas été des meilleures. Ses problèmes de stabilité et quelques défauts graphiques ont incité le studio à s’excuser publiquement. « Nous souhaitons faire le point sur les problèmes techniques inattendus qui ont été révélés dans le cadre du lancement de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition », a commencé le communiqué publié le 19 novembre.

Au cours du message, ils ont souligné que l’équipe avait « des plans en cours » pour « corriger les problèmes techniques et améliorer chaque match ». Le plan de mise à jour les a amenés jusqu’au patch 1.03, le dernier disponible au moment de la rédaction de cet article. Ses notes incluent l’incorporation de la couverture nuageuse à San Andreas, une astuce qui cache les limites de la carte au joueur.

« Alors que l’un des objectifs des éditions définitives était de permettre aux joueurs de profiter de ces jeux sur des plateformes modernes pour les années à venir, nous comprenons également que certains aimeraient avoir ces classiques disponibles à l’achat », ont-ils déclaré. Vous pouvez lire le texte intégral en cliquant ici.

La source: Rockstar Games sur Twitter