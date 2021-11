GTA Trilogy, notes de mise à jour 1.03 : correctifs, améliorations et plus

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition reçoit une nouvelle série de correctifs et d’améliorations. La mise à jour 1.03 est désormais disponible en téléchargement sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC. Parmi les nouveautés figure l’introduction de nuages ​​à San Andreas, qui couvrent les limites de la carte lorsque vous êtes en haute altitude.

Sa taille approximative, du moins dans la version Xbox Series X | S, est de 18 Go à San Andreas, 8 Go à Vice City et 4,2 Go dans GTA III. Nous vous laissons ici quelques-uns des changements les plus importants par jeu.

Notes de la mise à jour 1.03 de la trilogie GTA : faits marquants

général

Stabilité améliorée.

Caméra cinématique ajoutée.

Correction d’un certain nombre de bugs dans les textures artistiques.

Correction de certaines situations où la pluie pouvait apparaître à l’intérieur pendant les scènes vidéo.

Xbox One uniquement : correction d’un bug où le jeu ne répondait pas pendant plusieurs secondes après avoir quitté certains intérieurs.

Saint André

Ajout de la couverture nuageuse en haute altitude.

Ajout d’animations lors de la marche et de la course lorsque CJ est à la graisse maximale ou à la force maximale.

Correction d’une multitude de problèmes avec les textures d’herbe n’apparaissant pas correctement.

Correction d’un problème lors de la sauvegarde d’une partie à la fin de la mission Blood Bowl.

Cité du vice

Ajout d’images sur les côtés des véhicules Rumpo, Coach, Benson et Boxville.

Correction d’un bug pendant la cinématique vidéo à la fin de la mission Shakedown, qui se bloquait lorsque vous repreniez le contrôle.

Correction d’un trou dans le monde du jeu près du Café Robina.

Correction d’une pause de 10 secondes lors de l’écoute de la station V-Rock.

GTA 3

Ajustement de la pluie pendant la scène d’introduction de Give Me Liberty pour qu’elle corresponde désormais à ce qui est visible pendant le jeu.

Correction de la résolution des affiches sur les portes des taxis.

Correction d’un bug où l’interface se mettait au-dessus du compteur lors de l’exécution de missions Taxi ou Vigilante.

Correction de divers problèmes de caméra sur les missions RC des joueurs.

Source : Rockstar