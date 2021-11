MercurySteam (Metroid Dread) dévoile Project Iron, son nouveau jeu avec 505 Games

MercurySteam, les créateurs du succès Metroid Dread, confirment leur prochain travail. Nom de code Project Iron, les Espagnols collaborent avec la société 505 Games pour une nouvelle aventure RPG d’action à la troisième personne se déroulant dans un monde sombre et fantastique. L’équipe vise un lancement multiplateforme ; Il n’a pas été précisé s’il sera intergénérationnel ou dédié au matériel PS5 et Xbox Series X | S.

« Nous sommes ravis de travailler avec MercurySteam, un studio éprouvé qui a créé au fil des ans de nombreuses propriétés intellectuelles phénoménales, y compris le récent succès Metroid Dread en collaboration avec Nintendo », ont déclaré Raffi et Rami Galante, PDG de Digital Bros Group. , le groupe derrière l’éditeur. « Avec la vision créative et le talent de MercurySteam et l’expertise de 505 Games, les joueurs peuvent s’attendre à un jeu vidéo de haute qualité », concluent-ils.

MercureVapeur

La propriété de la propriété intellectuelle sera partagée entre Mercury Steam elle-même et Digital Bros Group ; Ils recevront un investissement initial de 27 millions d’euros pour le réaliser.

Metroid Dread, son dernier projet

2021 a été une année spéciale pour MercurySteam. Metroid Dread a ravi les fans de Samus Aran avec l’un des opus 2D les mieux notés de la série. « Metroid Dread est à la hauteur de la tâche. Pour le contrôle, qui nous permet de manier le chasseur de primes dans sa version la plus agile et la plus précise ; par le design, qui se ramifie et se prolonge pour offrir des heures d’exploration sans nous prendre par la main ; et pour la sélection des boss, qui profitent des meilleurs combats de la saga dans son aspect 2D », a-t-on dit dans notre analyse, où il a obtenu une note de 9 sur 10. Vous pouvez lire le texte intégral en cliquant dessus relier.

Source : communiqué de presse (Digital Bros)