Fortnite x Jordan : tous les détails de la nouvelle collaboration

On connaît déjà les premiers détails de la nouvelle collaboration qu’Epic Games a préparée pour son jeu phare : Fortnite Battle Royale. Rien de plus et rien de moins que Jordan, de Nike. L’événement Fortnite x Jordan apporte de nouveaux skins au jeu vidéo, une carte en mode créatif dans laquelle chasser les baskets Air Jordan 11 Cool Grey. Juste en dessous nous vous laissons tout ce que nous savons concernant cette collaboration de la saison 8 du Battle Pass de Fortnite Chapitre 2 :

Fortnite x Jordan : tout ce que l’on sait sur la collaboration

Vers 16h15 CET le mardi 30 novembre 2021, sur le serveur privé Discord de la communauté NiteStats, dédié à toutes sortes de fuites Fortnite et de datamining (auquel nous avons accès), les premières ont été partagées Images officielles de la collaboration Fortnite x Jordan. Ceux-ci sont:

Art officiel des nouveaux skins Fortnite x Jordan

Vignette de la carte du mode créatif « Zone Jumpman »

Dans ces images, nous voyons de nouveaux skins qui seraient du magasin, vêtus de vêtements Nike / Air Jordan. Nous ne connaissons pas leurs noms ni leur prix, mais nous savons qu’il s’agit de deux skins aux styles différents. Des images de sa carte en mode créatif, appelée « Jumpman Zone », ont également été divulguées :

Image de la carte du mode créatif Air Jordan

Encore une autre image de Jumpman Zone

Terrain de basket dans la zone Jumpman

De ces images, on déduit qu’un mini-jeu de basket sera implémenté dans Fortnite, qui a été divulgué pour la première fois dans un document officiel rendu public lors du procès Epic Games et Apple :

Images conceptuelles d’un mini-jeu de basket dans Fortnite, extraites d’un des documents de l’affaire Epic vs Apple

Ce dernier est pratiquement confirmé ; Vers 22h00 CET le 29/11/2021, plusieurs packs Fortnite ont été décryptés, révélant de nouveaux éléments de basket-ball pour le mode créatif, comme un nouveau ballon de basket :

En plus de cela, parmi les images divulguées, nous avons trouvé un graffiti, dont nous déduisons qu’il y aura une mission sur la carte Jumpman Zone pour le gagner gratuitement :

Graffiti de basket-ball

Cette mission pourrait avoir quelque chose à voir avec les Air Jordan 11 qui se trouvent également dans les archives de Fortnite. Peut-être les collecter sur la carte Jumpman Zone, similaire à ce que nous avons déjà dû faire dans l’une des missions de collaboration Balenciaga.

Nous mettrons à jour cette actualité dès qu’Epic Games fera un rapport à ce sujet et donnera plus de détails à ce sujet ; l’annonce officielle (et peut-être le lancement de tout ce contenu dans Fortnite) pourrait être le 01/12/2021.

Sources : NiteStats, Fortnite Battle Royale, propre élaboration