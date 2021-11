Call of Duty : Vanguard supprime son nouveau mode sur Xbox Series X/S à cause d’un bug

La mise à jour la plus récente de Call of Duty: Vanguard a été accompagnée de nouvelles cartes et modes de jeu, mais aussi d’un problème inattendu qui n’affecte que la Xbox Series X et la Xbox Series S. Sledgehammer Games a annoncé sur Twitter qu’il avait temporairement supprimé Champion Hill mode des machines de nouvelle génération de Microsoft. Apparemment, un problème a causé le blocage du jeu.

« Nous allons supprimer Champion Hill de la Xbox Series X et de la Xbox Series S pendant que nous enquêtons sur les problèmes de plantage dans ce mode », expliquent-ils sur leur compte Twitter officiel. Cela fait presque un jour depuis le tweet, mais on ne sait toujours pas quand il sera à nouveau disponible. Ce n’est pas la première fois que Vanguard est confronté à un problème similaire, car Sledgehammer Games a été contraint de désactiver Secrets of the Pacific la semaine dernière en raison d’une erreur très similaire.

🚨 Nous avons supprimé Champion Hill sur Xbox Series X et Xbox Series S pendant que nous enquêtons sur les problèmes de plantage dans ce mode. – Jeux Sledgehammer (@SHGames) 29 novembre 2021

Lancement à un moment troublé pour Activision Blizzard

Call of Duty: Vanguard est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. La nouvelle production de Sledgehammer Games a été accueillie par la presse et les joueurs avec une certaine tiédeur, non seulement en ce qui concerne les critiques, mais aussi les ventes. De plus, le titre est arrivé à un moment très délicat pour Activision Blizzard, une entreprise au pilori à la suite des cas de harcèlement présumé qui ont été révélés ces dernières semaines et derniers mois.

Le jeu revient sur la Seconde Guerre mondiale avec tous les ingrédients habituels de la marque. Comprend le mode campagne et multijoueur, ainsi que les zombies classiques. D’un autre côté, ceux qui acquièrent la version PS4 et Xbox One ne peuvent pas passer gratuitement à la nouvelle génération à moins d’acheter l’une des éditions qui le permettent.

Origine | Sledgehammer Games, VGC