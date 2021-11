Tom Holland réagit à l’annonce de Sony concernant la nouvelle trilogie Spider-Man

Au cours des dernières heures, la grande nouvelle a éclaté de Sony Pictures qu’une deuxième trilogie de Spider-Man de Tom Holland est déjà prévue dans le cadre de l’UCM, ce qui confirme la grande relation actuelle entre Sony et Disney en termes d’union de ses univers cinématographiques et l’avenir prometteur de ses personnages au cinéma. Bien sûr, malgré les propos d’Amy Pascal, responsable de la division cinéma de Sony, il n’y a pour l’instant aucune déclaration officielle de Marvel Studios. Maintenant, Tom Holland lui-même a fait référence à la publicité, étant très heureux de l’avenir du personnage au cinéma.

« Un avenir incroyablement brillant »

Et c’est que Tom Holland et Zendaya sont ces jours-ci dans la ville de Paris où ils ont assisté hier au gala du Ballon d’Or ; profitant de leur passage dans la capitale française, tous deux ont visité l’émission télévisée Quotidien, où ils ont été interrogés directement sur l’annonce d’Amy Pascal et l’avenir de Spider-Man au cinéma. Lorsqu’on lui demande si Holland a déjà signé pour une nouvelle trilogie en tant que Peter Parker / Spider-Man (rappelez-vous que récemment l’acteur a affirmé ne rien savoir de son avenir en tant que Spidey), l’acteur répond en riant « question suivante ».

« Tout ce que je dirai, c’est que nous avons des choses très, très excitantes à discuter. Je ne sais pas ce que sont ces choses ou ce qu’elles signifieront. Mais il semble qu’il y ait un avenir incroyablement brillant devant moi, et comme je l’ai déjà dit, Spider-Man vivra toujours en moi », explique l’acteur essayant d’échapper au sujet.

Et c’est qu’aujourd’hui on ne sait rien de l’avenir de Spider-Man, encore plus lorsque son nouveau film, Spider-Man No Way Home, est sur le point de sortir dans le monde entier. Très probablement, si les déclarations d’Amy Pascal sont sur la bonne voie, après la première de No Way Home, il y aura une annonce officielle sur l’avenir de Spider-Man au cinéma.

Origine | Quotidien