Vous recevrez désormais plus d’expérience pour jouer aux premiers jeux de la journée dans Halo Infinite

Halo Infinite continue de recevoir des ajustements à l’expérience acquise grâce aux défis Battle Pass. John Junyszek, community manager chez 343 Industries, révèle que l’équipe a modifié les points qui sont ajoutés en terminant des matchs quotidiennement.

Comment la progression a-t-elle changé dans Halo Infinite ?

« Après avoir vu comment vous expérimentez les derniers changements, nous avons constaté que les joueurs ont commencé leurs sessions avec moins de récompenses que nous le souhaiterions », explique Junyszek sur son compte Twitter officiel. « Pour corriger cela, nous augmenterons le gain d’expérience au cours des six premiers matchs de la journée. »

Le premier tour de jeux auquel vous jouez par jour vous rapportera désormais les points suivants :

Première partie : 300 XP

Deuxième jeu : 200 XP

Troisième jeu : 200 XP

Quatrième jeu : 100 XP

Jeu 5: 100 XP

Jeu 6 : 100 XP

À partir du jeu 7 : 50 XP

Avec ces changements, ils espèrent que cela contribuera à améliorer la lenteur des récompenses initiales, en même temps que cela « profite à ceux qui se lancent dans le jeu tous les jours ». « Nous savons que beaucoup d’entre vous souhaitent encore plus de changements d’ampleur et nous nous engageons à le faire, mais cela prendra un certain temps. Nous avons fait cette mise à jour sur la base des données et des retours des joueurs, et nous continuerons à surveiller son impact », conclut-il. La mise à jour aura lieu vers 17h00 (CET) et 19h00 (CET).

Il s’agit du deuxième changement des défis liés au Battle Pass, le seul moyen de progression dans le multijoueur Halo Infinite. Pour voir la précédente, il faut remonter au 18 novembre, lorsque Junyszek lui-même a révélé les premières modifications. À cette époque, ils ont ajouté les défis pour jouer à chaque jeu et doublé le temps des consommables de double expérience, passant de 30 minutes à 1 heure complète.

La source: John Junyszek sur Twitter