Le jeu gratuit Dauntless a déjà une date sur PS5 et Xbox Series ; améliorations et fonctionnalités

Le studio Phoenix Labs a confirmé toutes les nouveautés et améliorations de Dauntless dans sa version pour PS5 et Xbox Series X | S, dont la date de sortie est déjà officielle : le 2 décembre. Le titre de jeu de rôle d’action gratuit conservera toutes les fonctionnalités de cross-play existantes sur Xbox One, PS4, Nintendo Switch et PC (via Epic Games Store) sur les consoles de nouvelle génération : cross-play pour les jeux multijoueurs et cross -progression, qui garantit que nous pouvons continuer notre jeu sur différentes plateformes.

Chasse aux monstres dans la nouvelle génération : toutes les améliorations confirmées

« Avec le lancement de l’expérience Dauntless sur les consoles de nouvelle génération, vous découvrirez une amélioration considérable du jeu avec des graphismes haute résolution et des temps de chargement plus rapides », commentent-ils sur le portail officiel.

Selon les informations, la PlayStation 5 et la Xbox Series X offriront une résolution dynamique en 4K allant jusqu’à 60 fps. Sur Xbox Series S, la résolution sera de 1440 pixels avec jusqu’à 60 ips.

Il améliore également le système d’éclairage et les environnements, augmente la distance de visualisation et ajoute de nouveaux effets, tels qu’une brume volumétrique améliorée, de nouvelles textures pour des environnements de meilleure qualité, des arbres, de l’eau, de l’herbe et des ombres.

Dauntless réduira ses temps de chargement de 90% sur PS5 et Xbox Series

Un autre détail de la qualité de vie sera les temps de chargement, désormais 90% plus rapides. De leur côté, les joueurs PlayStation et Xbox pourront accéder à 36 nouveaux trophées et succès, dont un nouveau Trophée Platine sur les machines Sony. De plus, Dauntless sera compatible avec les déclencheurs adaptatifs dynamiques et le haut-parleur intégré de la manette PlayStation 5 DualSense ; ajouté à la prise en charge du son 3D. Enfin, il faut dire que grâce à Smart Delivery il ne sera pas nécessaire de télécharger une version ou une autre, mais il téléchargera automatiquement la meilleure version.

Dauntless est actuellement disponible sur PS4, Xbox One, Epic Games Store pour PC et Nintendo Switch. La chasse aux monstres débutera ce 2 décembre sur PS5 et Xbox Series.

Origine | Jouer à Intrépide