Agtaha House of Harkness : Kathryn Hahn esquive les questions sur Mephisto dans le spin-off de WandaVision

Depuis l’annonce d’Agtaha House of Harkness, l’une des nouvelles séries de Marvel Studios qui arrivera à Disney + dans le futur et qui, dans ce cas, est née comme un spin-off des célèbres Scarlet Witch and Vision, peu de choses ont été connue du retour du méchant de WandaVision et de sa propre émission. Maintenant, l’actrice qui joue Agatha, Kathryn Hahn, a visité The Drew Barrymore Show en tant qu’invitée, où elle a été interrogée par Drew Barrymore elle-même sur sa nouvelle série, non sans se concentrer sur le personnage de Mephisto, l’une des théories les plus populaires . a commenté WandaVision et cela ne s’est jamais concrétisé.

Kathryn Hahn parle de sa nouvelle série et de Mephisto

Ainsi, Agtaha House of Harkness est encore en phase de développement et n’est même pas entrée en pré-production, donc l’actrice ne semble pas trop en savoir. « Je ne connaissais même pas le titre de la série jusqu’à ce qu’il soit rendu public, comme s’ils le gardaient très hermétique », explique Kathryn Hahn elle-même.

Malgré tout, Barrymore ne voulait pas manquer l’occasion de poser des questions sur Mephisto, un personnage qui a toujours fait l’objet de rumeurs pour l’univers WandaVision mais qui n’a finalement pas fait son apparition. Encore une fois, Kathryn Hahn dit qu’elle ne sait rien : « Je n’arrête pas d’entendre ça. Je n’en ai aucune idée. C’était comme une grande chose pendant WandaVision, mais qui sait, je pense que tout est possible en ce moment, mais je n’ai jamais rien entendu de définitif à ce sujet. «

Sur l’insistance de Drew Barrymore pour Mephisto, Kathryn Hahn essaie de détourner l’attention en parlant de son personnage : « En détournant le sujet de cette question, il y a quelque chose qui est très cool à interpréter, comme, vous savez, on pense à un sorcière, et tout de suite on pense à une femme qui est bruyante, qui est mystérieuse, qui est dangereuse, parce qu’elle est compliquée et incomprise. Et tout ça m’excite beaucoup en tant qu’interprète en termes de fouiller un peu plus cette personne », conclut l’actrice.

Pour l’instant il n’y a pas de détails précis sur la série Agtaha House of Harkness ni de date de sortie possible sur Disney+.

Origine | L’écran diatribe