Cyberpunk 2077 et le sorceleur ajouteront des options multijoueurs « petit à petit »

Cybepunk 2077 allait proposer un jeu multijoueur autonome, mais le lancement difficile du titre original a changé les plans de CD Projekt RED. L’annulation de ce produit n’enfouit pas l’objectif de créer des éléments multijoueurs dans vos produits. En fait, les Polonais ont déclaré avoir concentré leur attention « sur l’offre multijoueur » dans toutes ses sagas « un jour ». Lors d’une réunion d’investisseurs, le PDG de l’entreprise, Adam Kiciński, a souligné cette idée.

Les sagas Witcher et Cyberpunk recevront des éléments multijoueurs, mais ils le feront progressivement, étape par étape. « Nous prévoyons d’ajouter des fonctionnalités multijoueurs à l’avenir pour les deux marques, y compris Cyberpunk, mais petit à petit », a-t-il déclaré. « Nous n’allons pas révéler lequel d’entre eux sera le premier à avoir des éléments multijoueurs, bien que notre première tentative soit quelque chose dont nous pouvons apprendre et ensuite mettre en œuvre davantage. Pas à pas, nous voulons ouvrir les portes du multijoueur et intégrer progressivement des activités multijoueurs ».

Mises à jour gratuites pour la nouvelle génération

Cyberpunk 2077 et The Witcher 3: Wild Hunt ont tous deux été conçus comme des produits à long terme, ils continueront donc à les vendre pour les temps à venir. L’un des points soulignés par CD Projekt RED est que grâce aux progrès de la technologie, ils ont la possibilité d’appliquer des améliorations, ce qui se reflétera dans les versions de nouvelle génération de ces jeux. Le manager a réaffirmé son engagement à publier ces mises à jour gratuitement pour ceux qui chérissent le jeu sur les machines de la génération précédente.

Cyberpunk 2077 a été lancé sur le marché en décembre 2020 au milieu des critiques. Un an plus tard, CD Projekt RED continue de travailler sur des améliorations. La société a prévu une première mise à jour majeure pour début 2022, qui sera publiée sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia.

