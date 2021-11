The King of Fighters XV dévoile le contenu de son édition collector : date et prix

SNK Corporation a découvert l’édition collector de The King of Fighters XV, un titre également connu sous le nom de KOF XV. Il s’agit de l’édition Omega, qui sera lancée avec le jeu vidéo principal sur PS4, PS5, Xbox Series X et Xbox Series S le 17 février 2022. À travers un communiqué de presse, l’éditeur a confirmé tous les contenus qu’ils accompagneront le produit, qui coûtera 89,99 euros (prix conseillé).

Comme d’habitude, l’édition collector précitée donnera accès à une série de contenus supplémentaires, allant de la bande originale au season pass. Ici, nous vous montrons tout ce qui sera inclus dans le package :

Voici le contenu de l’édition Omega

Jeu principal

3 lithographies

Bande sonore

livre d’art de 119 pages

Cas particulier

Season Pass 1 (Team DLC 1 & Team DLC 2)

Tenue téléchargeable de Terry « Garou: MotW »

Tenue Leona téléchargeable « Leona classique »

KOF XV présentera une liste de 39 personnages, dont bien sûr certains des combattants classiques de la série. SNK a inclus le système de combat en équipe classique 3v3, mais a également ajouté le SHATTER TRIKE, un tout nouveau mécanisme qui donne au joueur la possibilité d’arrêter et de contrer les attaques de ses adversaires.

Comme l’explique la société, les utilisateurs peuvent profiter d’un mode Max remanié, ainsi que du mode Max (rapide). Une autre des fonctionnalités qui ont été intégrées est celle de Rush, qui ouvre les portes pour déclencher des combos en appuyant rapidement sur les boutons d’attaque. Les mouvements spéciaux ne manqueront pas non plus, conçus pour que les combats soient « plus explosifs que jamais ».

En plus des versions pour PS4, PS5 et Xbox Series X/S, SNK travaille également sur une version pour PC, qui sera publiée à la fois sur Steam et sur Epic Games Store. Tous seront disponibles à partir du 17 février.

Origine | Koch Media